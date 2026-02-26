Expande UAT oferta educativa con nuevas preparatorias y carreras

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas informó que la institución mantiene un proceso de expansión académica e infraestructura en distintas regiones, con la apertura de nuevas preparatorias y carreras universitarias diseñadas según las necesidades productivas y sociales de cada zona.

Nuevas preparatorias y carreras para atender la demanda estudiantil

En Nuevo Laredo se inauguró una nueva preparatoria, mientras que en Río Bravo se abrió la carrera de Ingeniería Agrónoma y se amplían aulas para incrementar la matrícula. En Ciudad Victoria se incorporó la licenciatura en Arquitectura y se fortaleció la oferta de otras licenciaturas.

Proyecciones en Tampico incluyen educación media superior y virtual

En Tampico se proyecta la apertura de una nueva preparatoria general, que se sumará a la existente de formación musical, además de implementar programas en inteligencia artificial, ingenierías y modalidades virtuales. También se ofrece medio superior en línea para mayores de 18 años.

UAT enfoca esfuerzos en desarrollo de posgrados

Durante el presente año, la universidad centrará sus esfuerzos en fortalecer el posgrado, con la consolidación de programas de maestría y doctorado en distintas disciplinas, buscando ampliar la formación académica avanzada de sus estudiantes.

