Tamaulipas

Expande UAT oferta educativa con nuevas preparatorias y carreras

La universidad centrará sus esfuerzos en fortalecer el posgrado, con la consolidación de programas de maestría y doctorado en distintas disciplinas

  • 26
  • Febrero
    2026

 El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas informó que la institución mantiene un proceso de expansión académica e infraestructura en distintas regiones, con la apertura de nuevas preparatorias y carreras universitarias diseñadas según las necesidades productivas y sociales de cada zona.

Nuevas preparatorias y carreras para atender la demanda estudiantil

En Nuevo Laredo se inauguró una nueva preparatoria, mientras que en Río Bravo se abrió la carrera de Ingeniería Agrónoma y se amplían aulas para incrementar la matrícula. En Ciudad Victoria se incorporó la licenciatura en Arquitectura y se fortaleció la oferta de otras licenciaturas.

Proyecciones en Tampico incluyen educación media superior y virtual

En Tampico se proyecta la apertura de una nueva preparatoria general, que se sumará a la existente de formación musical, además de implementar programas en inteligencia artificial, ingenierías y modalidades virtuales. También se ofrece medio superior en línea para mayores de 18 años.

UAT enfoca esfuerzos en desarrollo de posgrados

Durante el presente año, la universidad centrará sus esfuerzos en fortalecer el posgrado, con la consolidación de programas de maestría y doctorado en distintas disciplinas, buscando ampliar la formación académica avanzada de sus estudiantes.

“En Nuevo Laredo tenemos la preparatoria nueva, apertura de carreras en Río Bravo de ingeniero agrónomo, estamos creciendo en salones para aumentar la matrícula, en Ciudad Victoria también tenemos Arquitectura y estamos haciendo matrícula de las diferentes licenciaturas. En Tampico vamos a aperturar una nueva escuela de media superior, preparatoria, tenemos una, pero es musical y estamos aperturando una general. Tenemos carreras de inteligencia artificial, ingenierías, algunas ya de manera virtual también, abrimos medio superior de manera virtual para mayores de 18 años y este año queremos fortalecer tanto maestría como doctorado” – Damaso Anaya Alvarado, Rector de la UAT

