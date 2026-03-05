Advierten sobre impacto del sobrepeso en México

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, especialistas del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León advirtieron sobre la urgencia de atender el sobrepeso y la obesidad, condiciones que en México afectan a más del 75 % de los adultos.

Este problema representaría no solo un riesgo para la salud, sino también un impacto económico importante para las personas y el sistema sanitario.

Enfermedad asociada a múltiples complicaciones

El coordinador del Servicio de Endocrinología del hospital, Leonardo Mancillas Adame, explicó que la obesidad es una enfermedad crónica asociada con más de 250 complicaciones, entre ellas diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas de movilidad y daño hepático.

Subrayó que su tratamiento suele requerir un enfoque multidisciplinario que incluya cambios en el estilo de vida, medicamentos e incluso cirugía en casos específicos.

Alertan sobre riesgos de automedicación

El especialista también advirtió sobre los riesgos de la automedicación, particularmente con fármacos utilizados para el control de peso.

Así mismo aseguró que estos tratamientos deben ser indicados y supervisados por profesionales de la salud, ya que cada paciente requiere un plan individualizado y de largo plazo para mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones.

