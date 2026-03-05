Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cerca_del_80_por_ciento_de_nuevoleoneses_padecen_sobrepeso_u_obesidad_6e69e56e29
Nuevo León

Advierten sobre impacto del sobrepeso en México

Su tratamiento suele requerir un enfoque multidisciplinario que incluya cambios en el estilo de vida, medicamentos e incluso cirugía en casos específicos

  • 05
  • Marzo
    2026

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, especialistas del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León advirtieron sobre la urgencia de atender el sobrepeso y la obesidad, condiciones que en México afectan a más del 75 % de los adultos.

Este problema representaría no solo un riesgo para la salud, sino también un impacto económico importante para las personas y el sistema sanitario.

Enfermedad asociada a múltiples complicaciones

El coordinador del Servicio de Endocrinología del hospital, Leonardo Mancillas Adame, explicó que la obesidad es una enfermedad crónica asociada con más de 250 complicaciones, entre ellas diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas de movilidad y daño hepático.

Subrayó que su tratamiento suele requerir un enfoque multidisciplinario que incluya cambios en el estilo de vida, medicamentos e incluso cirugía en casos específicos.

uanl.png

Alertan sobre riesgos de automedicación

El especialista también advirtió sobre los riesgos de la automedicación, particularmente con fármacos utilizados para el control de peso.

Así mismo aseguró que estos tratamientos deben ser indicados y supervisados por profesionales de la salud, ya que cada paciente requiere un plan individualizado y de largo plazo para mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_05_at_4_00_29_PM_1_fa0610325b
Lanza Monterrey programa de cirugías de cataratas gratuitas
el_congo_infarto_audiencia_michoacan_jpg_d8100e9775
Suspenden audiencia de 'El Congo' tras sufrir presunto infarto
dia_mundial_obesidad_9cc7c1e064
Hoy es el Día Mundial de la Obesidad; prioridad de salud pública
publicidad

Últimas Noticias

2ef918b974ff8410ce18510c00ad12d5497b9abdw_a8fbfc3034
Debuta México con victoria 8-2 sobre Gran Bretaña en Mundial
AP_26059720035089_60f251da15
Ataque a escuela iraní con más de 160 muertos podría ser de EUA
image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×