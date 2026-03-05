Bronco anuncia concierto en Milán como parte de su gira europea

La agrupación mexicana Bronco continúa expandiendo su gira por Europa y anunció una nueva presentación en Milán, Italia, ciudad que se suma al recorrido que la banda realizará por España en las próximas semanas.

La presentación en Italia se llevará a cabo el 10 de mayo en el E-Work Arena, en un concierto especial con el que el grupo celebrará el Día de las Madres junto a sus seguidores en ese país.

Esta fecha se integra a la gira "El Gran Baile", con la que Bronco regresará al continente europeo tras la expectativa generada entre sus fans.

Fechas confirmadas de la gira en Europa

01 de mayo - Barcelona, España

- Barcelona, España 02 de mayo - Madrid, España

- Madrid, España 03 de mayo - Málaga, España

- Málaga, España 09 de mayo - Murcia, España

- Murcia, España 10 de mayo - Milán, Italia

Con este tour, Bronco reafirma su conexión con el público europeo al llevar su música y los grandes éxitos que han marcado generaciones.

