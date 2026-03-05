Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
bronco_705cb325a9
Escena

Bronco anuncia concierto en Milán como parte de su gira europea

La banda mexicana sumó la ciudad italiana a su gira 'El Gran Baile' por Europa, con un concierto especial el 10 de mayo para celebrar el Día de las Madres

  • 05
  • Marzo
    2026

La agrupación mexicana Bronco continúa expandiendo su gira por Europa y anunció una nueva presentación en Milán, Italia, ciudad que se suma al recorrido que la banda realizará por España en las próximas semanas.

La presentación en Italia se llevará a cabo el 10 de mayo en el E-Work Arena, en un concierto especial con el que el grupo celebrará el Día de las Madres junto a sus seguidores en ese país.

Esta fecha se integra a la gira "El Gran Baile", con la que Bronco regresará al continente europeo tras la expectativa generada entre sus fans.

Fechas confirmadas de la gira en Europa

  • 01 de mayo - Barcelona, España
  • 02 de mayo - Madrid, España
  • 03 de mayo - Málaga, España
  • 09 de mayo - Murcia, España
  • 10 de mayo - Milán, Italia

Con este tour, Bronco reafirma su conexión con el público europeo al llevar su música y los grandes éxitos que han marcado generaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

timbiriche_mundial_2026_1a269dbd28
Timbiriche volverá al escenario rumbo al Mundial 2026
bruno_mars_cdmx_b8c6c2e5e5
Bruno Mars confirma su regreso a México con cuatro conciertos
bts_concurso_0785304333
Ofrece plataforma de streaming viaje a Corea para fans de BTS
publicidad

Últimas Noticias

image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
director_hospital_infantil_eefd9926fd
Vicente Plasencia renuncia como director del Hospital Infantil
nuevo_leon_kukulkan_ac47b49ad0
Presenta Nuevo León plan de seguridad para el Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×