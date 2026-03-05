Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_20260305_084757_edit_105882413421482_0641f92aaa
Nuevo León

Arranca programa de murales por el Mundial 2026 en NL

La obra inaugural forma parte de “Transmisiones Mundialistas”, iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de Nuevo León

  • 05
  • Marzo
    2026

Con la intervención artística de la estación Zaragoza, comenzó en Nuevo León un ambicioso programa que llevará arte urbano a distintos puntos del estado de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La obra inaugural forma parte de “Transmisiones Mundialistas”, iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de Nuevo León que contempla la creación de 78 murales en corredores estratégicos.

Intervención artística en el Metro

La pieza fue realizada por el colectivo internacional Boa Mistura, que transformó por completo la estación con una intervención de aproximadamente 600 metros cuadrados, cubriendo muros, columnas y accesos en un formato envolvente. 

El diseño se construyó a partir de la percepción ciudadana sobre Monterrey, recabada mediante diálogos con usuarios del transporte público y habitantes del área metropolitana.

Corredores artísticos en distintos puntos del estado

El programa se divide en tres ejes: el Corredor FIFA (con 11 murales desde la Caseta Guadalupana hasta el Obispado), un corredor artístico en las líneas 1 y 2 del metro con 12 obras monumentales, y “Ponte Nuevo Murales”, que sumará más de medio centenar de intervenciones en distintos municipios con apoyo de instituciones y comunidad.

Durante el arranque también se destacó la colaboración de Metrorrey para integrar estas expresiones al espacio público cotidiano.

0505e72a-5160-427e-8c51-f498193b536a.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

UANL_Original_809834fea3
UANL conmemora el 8M con agenda de 280 actividades
Frente_Frio_21_activa_alerta_por_lluvias_y_viento_en_Nuevo_Leon_3fb8e8f568
Protección Civil advierte lluvia y granizo en Galeana
finanzas_empleo_65bcf43e41
Lidera NL empleo manufacturero al arranque de 2026
publicidad

Últimas Noticias

2ef918b974ff8410ce18510c00ad12d5497b9abdw_a8fbfc3034
Debuta México con victoria 8-2 sobre Gran Bretaña en Mundial
AP_26059720035089_60f251da15
Ataque a escuela iraní con más de 160 muertos podría ser de EUA
image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×