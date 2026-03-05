Arranca programa de murales por el Mundial 2026 en NL

Con la intervención artística de la estación Zaragoza, comenzó en Nuevo León un ambicioso programa que llevará arte urbano a distintos puntos del estado de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La obra inaugural forma parte de “Transmisiones Mundialistas”, iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de Nuevo León que contempla la creación de 78 murales en corredores estratégicos.

Intervención artística en el Metro

La pieza fue realizada por el colectivo internacional Boa Mistura, que transformó por completo la estación con una intervención de aproximadamente 600 metros cuadrados, cubriendo muros, columnas y accesos en un formato envolvente.

El diseño se construyó a partir de la percepción ciudadana sobre Monterrey, recabada mediante diálogos con usuarios del transporte público y habitantes del área metropolitana.

Corredores artísticos en distintos puntos del estado

El programa se divide en tres ejes: el Corredor FIFA (con 11 murales desde la Caseta Guadalupana hasta el Obispado), un corredor artístico en las líneas 1 y 2 del metro con 12 obras monumentales, y “Ponte Nuevo Murales”, que sumará más de medio centenar de intervenciones en distintos municipios con apoyo de instituciones y comunidad.

Durante el arranque también se destacó la colaboración de Metrorrey para integrar estas expresiones al espacio público cotidiano.





