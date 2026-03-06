Podcast
Reporte Ciudadano
hombre_extraviado_a07a750852
Nuevo León

Localizan en San Pedro a hombre con reporte de extravío

  • 06
  • Marzo
    2026

Un hombre que contaba con reporte de extravío desde el año pasado fue localizado por policías del municipio de San Pedro Garza García.

Se trata de Martín Ortíz Vázquez, de 30 años de edad, quien era buscado por sus familiares desde septiembre de 2025.

Ubican al hombre durante recorrido de vigilancia

El hallazgo ocurrió la mañana del jueves en el cruce de las avenidas José Vasconcelos y Bosques del Valle, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García realizaban recorridos de vigilancia.

Al detectar al hombre, los oficiales verificaron sus datos y confirmaron que contaba con un reporte de extravío activo, por lo que procedieron a trasladarlo al C2 del municipio para realizar los protocolos correspondientes.

Entregan a la persona localizada a sus familiares

Posteriormente se notificó a las autoridades competentes y se estableció contacto con sus familiares.

Tras acreditar el parentesco, Martín Ortíz Vázquez fue entregado a uno de sus parientes.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones forman parte de los trabajos permanentes para apoyar en la localización de personas reportadas como desaparecidas o extraviadas y brindar apoyo a las familias que las buscan.


