El Museo del Louvre reabre parcialmente a pesar de la huelga

Este miércoles el Museo del Louvre de París reabrió de manera parcial pese a la decisión de sus trabajadores de seguir con la huelga que inició este lunes, cuando el lugar estuvo cerrado todo ese día.

Al mismo tiempo que se continuaba con la huelga, los visitantes pudieron continuar las obras expuestas en el museo, aunque solamente se dio acceso a las obras más célebres como la de la Mona Lisa y la Venus de Milo.

Reconocen crisis interna en el museo

Paralelamente a esta situación, la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, reconoció en el Senado que el museo atraviesa una "crisis" y sufre una "desorganización" en cuestiones de seguridad.

Así, pese al paro de este miércoles, el cual fue aprobado por cerca de 300 trabajadores, no ha impedido la apertura de la institución, que de otra manera habría estado clausurada por segundo día consecutivo (el martes no abre al público por ser el día semanal de descanso).

Se estima que el golpe financiero debido al cierre de este lunes por el paro representó una pérdida de cerca de €400,000 euros.

Los representantes de los empleados movilizados han pedido a la ministra de la Cultura, Rachida Dati, que renuncie a los recortes presupuestarios y exigen que ese dinero se dedique al mantenimiento del museo, y no a la prevista renovación del inmenso edificio, que a su juicio no mejorará las condiciones generales del establecimiento.

Los sindicatos, que decidirán sobre la continuación de la huelga en una nueva asamblea general prevista el jueves por la mañana, tienen en su punto de mira a Des Cars, a quien acusan de priorizar los grandes fastos en lugar de afrontar la necesaria rehabilitación del museo y quien esta mañana se reunió con ellos.

¿Por qué inició la huelga en el Louvre?

Fue este lunes 15 de diciembre cuando los empleados del Museo del Louvre se declararon en huelga, lo que provocó su cierre temporal (hasta este miércoles) y agravó la sensación de crisis de la institución después del robo de joyas valoradas en alrededor de $100 millones de dólares el pasado octubre.

Durante el inicio de la huelga, los trabajadores dijeron que buscaban salarios más altos, una plantilla más numerosa, una mejor asignación de recursos y una dirección que “de verdad escuche a los empleados”.

Además, esta huelga incrementa un malestar más general que afecta al Louvre desde el robo, el cual puso al descubierto los problemas de seguridad, dirección y presupuesto de uno de los museos más prestigiosos del mundo y que, desde entonces, las investigaciones por parte del gobierno francés han puesto a la luz que la dirección actual y la anterior del museo no aplicaron las recomendaciones de seguridad que podrían haber impedido el atraco y asignaron mal los recursos al renovar los espacios de exposición y adquirir nuevas obras de arte, en lugar de pagar reparaciones.

Con esto, los trabajadores mencionaron algunas de estas preocupaciones para justificar su decisión de hacer un paro.

Fue mediante una carta que advirtieron sus intenciones la semana pasada, en donde expresaron sentirme como "la última línea de defensa antes del colapso”.

El documento también señalaba cómo “las diversas advertencias internas han sido ignoradas” y se acusaba a la dirección del museo de no crear la “suficiente conciencia de la crisis a la que nos enfrentamos”.

