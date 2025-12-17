Podcast
santiagoo_09a1b47f9f
Nuevo León

Ascienden a ocho policías en Santiago por profesionalización

El alcalde encabezó la ceremonia de ascenso de ocho elementos a Policía Tercero, destacando la profesionalización como eje para fortalecer la seguridad

  • 17
  • Diciembre
    2025

El presidente municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, encabezó una ceremonia solemne en la que ocho elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago recibieron el grado de Policía Tercero, como parte del proceso de profesionalización de la corporación.

Profesionalización como base de la seguridad

Durante su mensaje, el alcalde subrayó que desde el inicio de su primera administración se ha fortalecido la corporación policial mediante tecnología, salarios dignos, mejores condiciones laborales y oportunidades de desarrollo profesional.

sangiagogo.JPG

“Hoy ustedes son ejemplo de que el trabajo con responsabilidad, perseverancia y valores se traduce en logros que dignifican a la institución y fortalecen la seguridad de nuestra comunidad”, expresó ante los elementos promovidos y sus familias.

Ceremonia con protocolo oficial

Esta es la segunda ocasión en que se realiza una ceremonia de ascensos en Santiago, siguiendo un protocolo formal que incluyó honores a la bandera, entonación del Himno Nacional, imposición de grados por parte del Alcalde y familiares, así como la entrega de nombramientos a cargo del secretario de Seguridad, Azael Castillo Vargas.

Castillo Vargas reconoció la dedicación y compromiso de los elementos ascendidos, señalando que la profesionalización policial incrementa la confianza de la ciudadanía en sus cuerpos de seguridad.

santiago.JPG

Los nuevos Policías Terceros son Fernando Hernández Medina, Elvis Michel Muñoz, Yolanda Sánchez Cruz, Juan Manuel Aranda Valdés, Juan Pablo Trejo Herrera, Ángel Daniel Treviño Vanegas, Luz María Torres Zapata y Baldomero Cepeda Pérez.

A través de un video, los elementos ascendidos agradecieron a la administración municipal por impulsar su capacitación para servir mejor a la comunidad.

Al evento asistieron representantes de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, mandos policiales de municipios vecinos, así como instructores que evaluaron a los elementos promovidos.


