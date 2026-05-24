Planteles educativos participan en reforestación urbana

Con el objetivo de fortalecer las áreas verdes y promover espacios urbanos más sostenibles, el municipio de Monterrey realizó nuevas jornadas de reforestación en planteles educativos y sectores habitacionales de la ciudad.

Las actividades forman parte de la estrategia ambiental impulsada por el alcalde Adrián de la Garza Santos, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (Seduso), enfocada en ampliar la cobertura vegetal y generar mejores condiciones ambientales en zonas urbanas.

Realizan plantación de árboles en planteles educativos

Una de las jornadas se llevó a cabo en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Pablo Livas” Unidad Poniente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en el sector Barrio Acero.

En la actividad participaron alrededor de 70 personas entre estudiantes, docentes y autoridades municipales, quienes colaboraron en la donación y plantación de 20 árboles nativos.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscan aumentar la masa forestal urbana y contribuir a disminuir los efectos de las islas de calor en el norponiente de Monterrey.

Programa ambiental involucra a estudiantes y familias

Otra de las actividades se desarrolló en la Primaria Isaac Alvarado García T.M., ubicada en la colonia Fomerrey 35, como parte del programa “Escuelas en Acción; Resolviendo por la Paz”.

La jornada se realizó en coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva y la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, con la participación de alumnos, maestros y padres de familia.

Además de las labores de plantación, vecinos del sector recibieron encinos mediante el programa “Adopta un Árbol”, iniciativa con la que se busca extender la reforestación hacia las viviendas y espacios comunitarios.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades también buscan involucrar a la ciudadanía en el cuidado del medioambiente y fortalecer la corresponsabilidad social en temas ecológicos.

Durante las jornadas se resaltó que la reforestación en escuelas ayuda a generar microclimas más confortables, mejorar la calidad del aire y fomentar entre niñas, niños y jóvenes una mayor conciencia ambiental.

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