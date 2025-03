Alcaldesa de Zuazua niega parentesco con secretario; acusa acoso

La alcaldesa de Zuazua, Elva Deyanira Martínez González, se dijo acosada por haberse publicado que tiene a parientes en la nómina municipal y aseguró que el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Guadalupe Ángel Martínez Martínez, “no es su tío”.

Sin embargo, El Horizonte corroboró que el funcionario sí es familiar e inclusive sí es su tío político, pues tiene un parentesco en “cuarto grado colateral”, ya que está casado con Blanca Alicia Rodríguez Gutiérrez, quien es prima hermana del papá de la alcaldesa, el también exalcalde Jorge Luis Martínez Gutiérrez.

Deyanira Martínez González le respondió a El Horizonte vía telefónica y aseguró que en el municipio de Zuazua “el apellido Martínez es muy común”, por lo que negó el parentesco tanto con Martínez Martínez y, por ende, con el hijo de este, Guadalupe Ángel Martínez Rodríguez, a quien puso de director de deportes, y que en realidad sí es su primo segundo.

“No es primo hermano de mi papá. El hecho de que se apellide Martínez no quiere decir que sea primo. En Zuazua hay muchos Martínez, pero no voy a dar nombres de los hermanos de mi papá. Pero aquí aclaro: no es primo hermano de mi papá y no es tío mío. Esa no es la razón del movimiento que represento (Morena)”, dijo la alcaldesa.

Tras esa afirmación, se le reiteró si realmente no tenían ninguna relación familiar, y nuevamente lo negó. Fue entonces cuando dijo sentirse “acosada” por las preguntas.

—¿Entonces no hay ningún tipo de parentesco entre Guadalupe Martínez y tú? —se le insistió.

“No hay ningún parentesco y les pediría, porque van muchas veces que sacan información falsa, y voy a hacer público este video, porque se me hace un acoso. Pero bueno, yo estoy aquí para aclarar la información, pero esto deberían de hacerlo antes, chicos, antes de publicar. Confunden a la gente y me generan muchos problemas”, afirmó la morenista.

El Horizonte publicó el pasado martes que Martínez González tiene como titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a un familiar, que es su tío político, Guadalupe Ángel Martínez Martínez, y como director de deportes al hijo de este, Guadalupe Ángel Martínez Rodríguez.

El medio pudo corroborar que Martínez Martínez es, según abogados, un familiar, pues es “tío en cuarto grado colateral por afinidad”.

Asimismo, su hijo, que tiene el cargo de director de Deportes, es primo segundo de la alcaldesa, lo que implica una relación familiar en tercer grado.

Ante ello, diputados de Movimiento Ciudadano y de Morena pidieron que el caso se investigue, y si se incurre en nepotismo, se apliquen sanciones.

En redes sociales, el titular de desarrollo urbano y obras públicas ha presumido desde la campaña su cercanía con la ahora alcaldesa.

Comentarios