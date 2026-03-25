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Nuevo León

Alerta por fuertes vientos y riesgo de incendios en Guadalupe

El viento, además de facilitar la ignición, puede provocar que el fuego se extienda con mayor rapidez hacia zonas habitacionales

  • 25
  • Marzo
    2026

Autoridades de Protección Civil de Guadalupe emitieron una alerta preventiva ante la presencia de rachas de viento moderadas a fuertes que se registrarán este miércoles 25 de marzo de 2026 en el municipio, condiciones que podrían representar un riesgo para la población y el entorno.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la tarde y noche se prevé que los vientos alcancen velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, lo que incrementa la probabilidad de incidentes, principalmente en zonas abiertas y con presencia de vegetación seca.

Estas condiciones meteorológicas también pueden generar la movilización de objetos ligeros, polvo y basura, reduciendo la visibilidad en algunas vialidades y elevando el riesgo de accidentes.

Aumenta riesgo de incendios en zonas de pastizal

Protección Civil advirtió que el principal riesgo ante este escenario es la posible generación y rápida propagación de incendios en lotes baldíos y áreas de pastizal, donde la vegetación seca funciona como material altamente inflamable.

El viento, además de facilitar la ignición, puede provocar que el fuego se extienda con mayor rapidez hacia zonas habitacionales, lo que representa un peligro para viviendas y comercios cercanos.

Ante ello, las autoridades mantienen especial atención en puntos considerados de riesgo dentro del municipio, con el fin de atender cualquier emergencia de manera oportuna.

Emiten recomendaciones a la población

Como medida preventiva, se exhortó a la ciudadanía a evitar conductas que puedan detonar incendios y a colaborar en la reducción de riesgos durante estas condiciones climáticas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar quemas de basura o fogatas
• No arrojar colillas de cigarro en la vía pública
• Mantener limpios los lotes baldíos
• Evitar actividades que generen chispas en exteriores
• Reportar de inmediato cualquier conato de incendio

Las autoridades insistieron en la importancia de la participación ciudadana para prevenir incidentes, especialmente en esta temporada donde las condiciones favorecen este tipo de emergencias.

Autoridades refuerzan vigilancia y monitoreo

Protección Civil de Guadalupe informó que se mantiene en monitoreo permanente de las condiciones climatológicas, así como en coordinación con otras corporaciones de auxilio para responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se indicó que los recorridos preventivos se intensificarán en zonas identificadas como vulnerables, con el objetivo de detectar posibles riesgos y actuar antes de que se conviertan en incidentes mayores.

Finalmente, se reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades para reducir riesgos durante este periodo de fuertes vientos.

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