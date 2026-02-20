Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
incendio_proteccion_civil_85279a6089
Nuevo León

Alerta Protección Civil por riesgo de incendios este viernes

La corporación exhortó a la población a evitar prácticas que puedan detonar un incendio y en caso de detectar humo o fuego reportarlo al 911

  • 20
  • Febrero
    2026

Protección Civil de Nuevo León alertó sobre condiciones meteorológicas que elevan el riesgo de incendios en el área metropolitana, debido a la presencia de un canal de baja presión extendido sobre la vertiente del Golfo.

El fenómeno favorece vientos del este-noreste con ráfagas fuertes, así como un ambiente seco y caluroso que podría propiciar la rápida propagación del fuego en caso de registrarse algún siniestro.

¿Cuáles son las condiciones previstas para la zona metropolitana?

De acuerdo con el pronóstico, se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados, con una humedad relativa de 20 por ciento y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora.

La combinación de estos factores coincide con la denominada regla 30-30-30 en incendios, un indicador utilizado para medir escenarios de alto riesgo.

incendio proteccion civil de nuevo leon.jpg

¿Qué establece la regla 30-30-30 en incendios?

Este criterio señala que existe peligro elevado cuando se presentan de manera simultánea:

  • Temperatura mayor a 30 grados centígrados
  • Humedad relativa menor al 30 por ciento
  • Viento superior a 30 kilómetros por hora

Cuando estas variables coinciden, el fuego puede iniciar con mayor facilidad y extenderse rápidamente, especialmente en zonas con vegetación seca o acumulación de material inflamable.

Recomendaciones para prevenir incendios

Ante este escenario, la corporación exhortó a la población a evitar prácticas que puedan detonar un incendio.

  • No quemar basura, hojas ni pastizales
  • No encender fogatas
  • No arrojar colillas de cigarro en la vía pública

En caso de detectar humo o fuego, se pide reportarlo de inmediato al 9-1-1 para una atención oportuna.

Las autoridades reiteraron que la prevención es clave para reducir riesgos y evitar daños ambientales y materiales en la entidad.

Semáforo de riesgo de incendios este viernes 20 de febrero: PC de NL

semaforo de incendios 20 febrero proteccion civil


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image00006_3c594c1ca9
Nuevo León y Arlington firman alianza rumbo al Mundial 2026
20260220_09_certifica_conductores_transporte_05_fb1de3188a
Certifica Nuevo León a conductores de rutas urbanas
Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_30_30_PM_19e701a559
Protección Civil derriba gigantesco árbol en Plan de Ayala
publicidad

Últimas Noticias

torreon_puedes_reportar_auto_abandonado_bb1a60ad98
¿Cómo denunciar un auto abandonado en Monterrey?
EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T094240_104_16d6e7c3c4
Mayweather anuncia regreso al boxeo profesional
EH_DOS_FOTOS_19_7db79d6473
Johnny Depp ayudó a Eric Dane en sus últimos meses de vida
publicidad

Más Vistas

congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
andrew_mountbatten_windsor_ea5d694ee6
Detienen al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III
publicidad
×