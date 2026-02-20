Alerta Protección Civil por riesgo de incendios este viernes

Protección Civil de Nuevo León alertó sobre condiciones meteorológicas que elevan el riesgo de incendios en el área metropolitana, debido a la presencia de un canal de baja presión extendido sobre la vertiente del Golfo.

El fenómeno favorece vientos del este-noreste con ráfagas fuertes, así como un ambiente seco y caluroso que podría propiciar la rápida propagación del fuego en caso de registrarse algún siniestro.

¿Cuáles son las condiciones previstas para la zona metropolitana?

De acuerdo con el pronóstico, se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados, con una humedad relativa de 20 por ciento y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora.

La combinación de estos factores coincide con la denominada regla 30-30-30 en incendios, un indicador utilizado para medir escenarios de alto riesgo.

¿Qué establece la regla 30-30-30 en incendios?

Este criterio señala que existe peligro elevado cuando se presentan de manera simultánea:

Temperatura mayor a 30 grados centígrados

Humedad relativa menor al 30 por ciento

Viento superior a 30 kilómetros por hora

Cuando estas variables coinciden, el fuego puede iniciar con mayor facilidad y extenderse rápidamente, especialmente en zonas con vegetación seca o acumulación de material inflamable.

Recomendaciones para prevenir incendios

Ante este escenario, la corporación exhortó a la población a evitar prácticas que puedan detonar un incendio.

No quemar basura, hojas ni pastizales

No encender fogatas

No arrojar colillas de cigarro en la vía pública

En caso de detectar humo o fuego, se pide reportarlo de inmediato al 9-1-1 para una atención oportuna.

Las autoridades reiteraron que la prevención es clave para reducir riesgos y evitar daños ambientales y materiales en la entidad.

Semáforo de riesgo de incendios este viernes 20 de febrero: PC de NL





