¡Cambiazo! De 40 grados bajará hasta 9 grados este lunes

Prepárese para un "sube y baja" meteorológico extremo por la llegada del frente frío número 41.

Los habitantes de Nuevo León vivirán un cierre de semana marcado por el calor intenso, seguido de un drástico descenso en el termómetro que llevará a temperaturas de un solo dígito en menos de 24 horas.

Un domingo de fuego

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 15 de marzo el estado experimentará condiciones de calor sofocante, con temperaturas que rozarán los 40°C.

Sin embargo, la calma será breve; durante la noche, el arribo del frente frío número 41 cambiará radicalmente el panorama.

El desplome: lunes y martes de frío

La entrada de este sistema frontal, en interacción con una línea seca y corrientes en chorro polar, provocará un marcado descenso térmico.

El lunes la semana iniciará con una máxima de apenas 20°C, mientras que la mínima caerá hasta los 9°C.

Para el martes se espera la jornada más fría, con una temperatura mínima de 7°C y una recuperación por la tarde alcanzando los 24°C.

Vientos y lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este fenómeno no solo traerá frío. La combinación de la vaguada en niveles medios de la atmósfera y el sistema frontal generará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país.

Asimismo, no se descartan lluvias aisladas en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Protección Civil Nuevo León exhorta a la población a evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente el domingo por la noche, y mantenerse informados sobre las actualizaciones del pronóstico debido a la velocidad del descenso.

De acuerdo con el SMN, para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.





