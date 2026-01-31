Las 12 ciudades de EUA más afectadas por la tormenta nor’easter

Un potente nor’easter, que podría intensificarse hasta convertirse en un ciclón bomba, impactará este fin de semana a gran parte de la costa este de Estados Unidos, con una combinación peligrosa de nevadas intensas, vientos fuertes, frío extremo e inundaciones costeras, de acuerdo con reportes de medios como The Washington Post, FOX Weather, AccuWeather y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las autoridades advierten que cerca de 190 millones de personas se encuentran bajo algún tipo de alerta por frío extremo y nieve, mientras que el fenómeno afectará principalmente al sureste del país entre el sábado y la madrugada del domingo, para luego desplazarse hacia el noreste entre el domingo y el lunes.

Sureste, el primer gran impacto

Georgia, las Carolinas y el sur de Virginia concentrarán los efectos más severos durante las primeras horas del evento.

En estas regiones se prevén acumulaciones de nieve de entre 20 y 30 centímetros, además de vientos que podrían generar condiciones de ventisca, especialmente cerca de la costa.

De acuerdo con el índice de severidad de tormentas invernales, alrededor de 35 millones de personas en la Costa Este enfrentarán impactos de moderados a importantes, mientras que una franja del este de Carolina del Norte podría registrar efectos extremos.

Outer Banks, en la zona de mayor riesgo

El área de Outer Banks y Cape Hatteras, en Carolina del Norte, es considerada el punto más crítico del evento.

Los pronósticos indican vientos de entre 80 y 130 km/h, olas de gran tamaño y riesgo de inundaciones costeras de 60 a 120 centímetros durante las mareas altas.

Además, se esperan nevadas intensas, blanqueamiento total y posibles cortes de electricidad, lo que podría obligar al cierre de carreteras y afectar seriamente la infraestructura costera.

Ciudades con impactos más severos

Aunque no existe una lista oficial única, los pronósticos coinciden en que las siguientes 12 ciudades se perfilan como las más afectadas por la tormenta:

Raleigh, Carolina del Norte: hasta 20 cm de nieve; posible tormenta histórica.

Charlotte, Carolina del Norte: más de 15 cm de nieve y fuertes vientos.

Greensboro, Carolina del Norte: acumulaciones significativas.

Norfolk, Virginia: más de 25 cm de nieve y riesgo de blizzard.

Virginia Beach, Virginia: ventiscas y fuertes impactos costeros.

Wilmington, Carolina del Norte: nieve y vientos intensos.

Myrtle Beach, Carolina del Sur: transición de lluvia a nieve pesada.

Charleston, Carolina del Sur: nevadas inusuales y riesgo costero.

Outer Banks / Cape Hatteras, NC: vientos de hasta 70 mph e inundaciones severas.

Richmond, Virginia: nevadas moderadas a fuertes.

Atlanta, Georgia: nieve ligera, pero frío extremo y carreteras peligrosas.

Área de Cape Cod y Boston, Massachusetts: hasta medio pie de nieve y vientos cercanos a 70 mph.

El corredor I-95, incluyendo ciudades como Washington D.C., Filadelfia y Nueva York, podría registrar solo 1 a 5 centímetros de nieve, ya que el núcleo de la tormenta se mantendría más hacia la costa.

Frío extremo y riesgos prolongados

Más allá de la nieve, el descenso brusco de temperaturas será uno de los mayores peligros.

En varias regiones del sureste y del Atlántico medio, las sensaciones térmicas podrían descender hasta -20 °C o menos, lo que favorecerá la persistencia de hielo en calles y carreteras durante varios días.

Ciudades como Knoxville, Atlanta y Augusta experimentarán condiciones inusuales para la región, con nieve, vientos fuertes y temperaturas bajo cero que dificultarán la recuperación tras el paso de la tormenta.

Nueva Inglaterra sentirá el golpe final

Entre el domingo y el lunes, el sistema alcanzará Massachusetts y Nueva Inglaterra, con especial impacto en Cape Cod y las islas del sureste.

Se pronostican nevadas dehasta 15 centímetros, ráfagas cercanas a los 96 km/h, posibles apagones y riesgo de inundaciones moderadas durante las mareas altas.

Muertes relacionadas con el clima elevan la alerta

En medio de condiciones invernales extremas, las autoridades de Kentucky confirmaron recientemente la duodécima muerte relacionada con el clima en el estado.

Una mujer de 32 años fue hallada sin vida en el exterior de una vivienda en Lexington, y la causa fue determinada como hipotermia por exposición ambiental, lo que refuerza la gravedad del frío extremo asociado a estos sistemas.

Meteorólogos advierten que la tormenta podría alcanzar una intensidad comparable a un huracán de categoría 2, por lo que exhortan a la población a evitar viajes innecesarios, protegerse del frío y seguir de cerca las indicaciones de las autoridades locales.

