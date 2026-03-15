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Nuevo León

Alertan por alto riesgo de incendios ante fuertes vientos en NL

Este domingo se prevé que el termómetro alcance los 39° centígrados, lo que aumentaría el riesgo de que se suscite un incendio en la región

  • 15
  • Marzo
    2026

Protección Civil Nuevo León alertó a la ciudadanía por el alta probabilidad de incendios en la entidad por las fuertes rachas de viento que se registrarán durante esta jornada dominical.

De acuerdo con la dependencia, esto se debe a un canal de baja presión proveniente del oriente del país, acompañado de una línea seca sobre el territorio que favorecerán dichas condiciones.

Se estima que se registren rachas de la siguiente manera:

  • Norte: 40 a 50 km/h
  • Oriente: 30 a 40 km/h 
  • Metropolitana: 40 a 50 km/h
  • Montañosa: 40 a 50 km/h
  • Citrícola: 30 a 40 km/h 
  • Sur: 30 a 40 km/h

Estos factores favorecen en la propagación de un incendio

Protección Civil Estatal anunció que la propagación de un incendio amplía su probabilidad cuando la humedad relativa es menor a 30%, la temperatura supera los 30° centígrados y las ráfagas de viento rebasan los 30 km/h.

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De acuerdo con los datos proporcionados por la institución, se espera que la temperatura máxima de 39° centígrados, con una humedad del 8% y ráfagas de viento que alcanzarían hasta los 50 km/h.

Ante este pronostico, PCNL alertó a la ciudadanía a mantenerse en alerta y evitar las siguientes acciones que implican el suscitar el fuego en áreas abiertas, debido a que estos factores expandirían el siniestro de manera rápida: 

  • Realizar quemas
  • Enceder fogatas 

En tanto, se mantiene el monitoreo permanenete desde el Centro de Operaciones de Emergencia, por lo que instaron a que se mantengan informados a través de los canales oficiales de Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil Nuevo León.

Prevén temperatura de hasta 40 °C para este domingo

Protección Civil de Nuevo León compartió el pronóstico de las condiciones meteorológicas para este domingo 15 de marzo de 2026 en la entidad, donde se espera un día mayormente soleado, con ambiente muy caluroso por la tarde y cambios en las condiciones durante la noche.

Para la tarde, el pronóstico indica condiciones soleadas, calurosas y secas, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 39° centígrados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Aquí te presentamos la nota completa: Prevén temperatura de hasta 40 °C para esta tarde

 

 

 


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