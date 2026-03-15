Arranca este lunes primera ronda rumbo a revisión del T-MEC

México iniciará este lunes 16 de marzo con las conversaciones bilaterales rumbo a la revisión del T-MEC con una posición comercial fortalecida frente a su principal socio económico.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que el sector privado se mantiene preparado para acompañar el proceso de diálogo y aportar insumos técnicos que fortalezcan la postura del país en la mesa de negociación.

La ronda de conversaciones se da en un contexto favorable para México: el país arrancó 2026 como el principal socio comercial de Estados Unidos.

Tan solo en enero, las exportaciones mexicanas hacia ese mercado alcanzaron $42,518 millones de dólares y representaron el 16.3% de las importaciones estadounidenses, superando a competidores como Canadá y Taiwán.

Además, la relación comercial entre ambos países se mantiene dinámica en doble sentido.

México se consolida como mayor comprador de bienes estadounidenses

México también se consolidó como el mayor comprador de bienes estadounidenses, con adquisiciones por $31,587 millones de dólares en el mismo periodo, lo que refleja un intercambio bilateral cada vez más estrecho previo al inicio de las negociaciones.

En este escenario, expertos consideran que las cifras comerciales otorgan a México una base sólida para el arranque de las conversaciones sobre el acuerdo regional, mientras el sector industrial busca garantizar que la revisión del tratado mantenga condiciones de certidumbre, competitividad e integración productiva en América del Norte.

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