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Nuevo León

Prevén temperatura de hasta 40 °C para este domingo

Durante las primeras horas del día se prevé un cielo soleado y ambiente seco, con una temperatura aproximada de 18 grados en gran parte del estado

  • 15
  • Marzo
    2026

Protección Civil de Nuevo León compartió el pronóstico de las condiciones meteorológicas para este domingo 15 de marzo de 2026 en la entidad, donde se espera un día mayormente soleado, con ambiente muy caluroso por la tarde y cambios en las condiciones durante la noche.

Ambiente soleado por la mañana

Durante las primeras horas del día se prevé un cielo soleado y ambiente seco, con una temperatura aproximada de 18 grados en gran parte del estado.

Tarde calurosa en Nuevo León

Para la tarde, el pronóstico indica condiciones soleadas, calurosas y secas, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 39 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Viento fuerte y descenso de temperatura por la noche

Durante la noche se espera la presencia de viento fuerte cerca de la medianoche, además de posibles tolvaneras. Las condiciones comenzarán a refrescar con una temperatura cercana a los 23 grados.

Calidad del aire

En cuanto a la calidad del aire, Protección Civil informó que durante la mañana se mantiene en niveles buenos, mientras que por la tarde y noche se prevé que sea aceptable.

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