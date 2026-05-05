Djokovic convierte Piazza del Popolo en templo del tenis

La majestuosa Piazza del Popolo de Roma volvió a transformarse en una cancha de tierra batida y en el epicentro del tenis mundial con la presencia de Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas, quienes ofrecieron este martes un entrenamiento de exhibición ante cientos de aficionados y turistas en la antesala del Masters 1,000 de la capital italiana.

Por tercer año consecutivo, uno de los rincones más emblemáticos de Roma se convirtió en escenario deportivo, pero esta vez con un atractivo especial: el esperado regreso de Djokovic, seis veces campeón del Foro Itálico, tras perderse la edición pasada y pasar dos meses fuera de competencia por una lesión en el hombro derecho.

El serbio desató una auténtica locura entre los asistentes. Desde las gradas habilitadas hasta los alrededores del obelisco central, miles de personas buscaron un lugar para observar de cerca a una de las máximas leyendas del tenis.

Los cánticos de “bravo Nole” dominaron la plaza mientras Djokovic retomaba sensaciones sobre la arcilla romana, en una edición que podría marcar su gran regreso al circuito en uno de sus escenarios favoritos.

Como gesto de agradecimiento, el ex número uno del mundo firmó las pelotas utilizadas durante la práctica y las lanzó al público, generando una ovación masiva.

Tsitsipas abre la fiesta

Antes del turno estelar de Djokovic, Stefanos Tsitsipas fue el encargado de inaugurar la jornada con una práctica distendida que incluyó momentos entrañables, como cuando invitó a dos niños a intercambiar golpes con él en plena Piazza del Popolo.

El griego, finalista en Roma en 2022 precisamente ante Djokovic, volvió así a conectar con el público italiano en un ambiente más cercano que competitivo.

El Masters 1,000 de Roma arranca oficialmente este 6 de mayo con varias narrativas que elevan la expectativa.

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