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Finanzas

Economía anuncia cambios por salidas rumbo a elecciones

La Secretaría de economía nombró a Ximena Escobedo como subsecretaria y perfilan a Vidal Llerenas para el IMPI tras renuncias de funcionarios

  • 01
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Economía anunció una serie de nombramientos en su estructura, derivados de renuncias de funcionarios que buscarán competir por cargos de representación popular. Los cambios entrarán en vigor durante el mes de mayo.

Entre los ajustes destaca el nombramiento de Ximena Escobedo Juárez como subsecretaria de Industria y Comercio.

Hasta ahora, se desempeñaba como jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo y anteriormente ocupó cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fue directora de Asuntos Fronterizos México-Estados Unidos y directora general de Coordinación Política.

Por su parte, Vidal Llerenas Morales, quien se desempeñaba como subsecretario de Industria y Comercio, será propuesto como nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en sustitución de Santiago Nieto.

Llerenas tendrá como principal encomienda conducir los temas de propiedad industrial en el contexto de la revisión del T-MEC.

Asimismo, Carlos Javier Castillo Pérez fue designado como nuevo jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo.

Hasta ahora, ocupaba la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, cargo que será asumido por Luis Enrique Vázquez Rodríguez, ex secretario técnico de Facilitación Comercial.

En tanto, María Idalia Salgado Hernández fue nombrada directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, en sustitución de Wilfrido Márquez.

Salgado Hernández cuenta con experiencia previa como directora general del Centro de Información y Estadística en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México.

Además de Santiago Nieto y Wilfrido Márquez, también presentaron su renuncia Héctor Ochoa Moreno, Salma Luévano Luna, Omega Vázquez Reyes, Humberto Hernández y Julio Benavides Serrano, quienes buscarán participar en actividades de carácter político. La dependencia informó que los nombramientos de sus sustitutos se darán a conocer próximamente.

El titular de la Secretaría, Marcelo Ebrard, agradeció la labor de los funcionarios salientes y deseó éxito a quienes asumirán nuevas responsabilidades dentro y fuera de la administración pública.


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