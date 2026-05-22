Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
renuncia_directora_inteligencia_eua_d5dd318d88
Internacional

Renuncia Gabbard a gobierno de EUA por estado médico de su esposo

La ahora exdirectora de inteligencia nacional construyó gran parte de su trayectoria política con una postura crítica hacia las guerras en el extranjero.

  • 22
  • Mayo
    2026

Tulsi Gabbard presentó su renuncia como directora de inteligencia nacional del gobierno de Donald Trump, argumentando motivos familiares relacionados con el estado de salud de su esposo, quien recientemente fue diagnosticado con una rara forma de cáncer de hueso.

La excongresista y veterana militar confirmó su salida a través de un mensaje publicado en la red social X, donde detalló que su renuncia será efectiva a partir del 30 de junio de 2026.

“Lamentablemente, debo presentar mi renuncia. A mi marido, Abraham, le diagnosticaron recientemente una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió.

Gabbard deja el gabinete en medio de tensiones por Irán

La salida de Gabbard ocurre en medio de especulaciones sobre diferencias internas dentro del gobierno de Trump tras la decisión de Estados Unidos de participar junto a Israel en ataques contra Irán.

La ahora exfuncionaria construyó gran parte de su trayectoria política con una postura crítica hacia las guerras en el extranjero, lo que generó tensión luego de la ofensiva militar realizada el pasado 28 de febrero.

Con su dimisión, Tulsi Gabbard se convierte en la cuarta integrante del gabinete de Trump en abandonar el cargo durante su segundo mandato presidencial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_1_c244118207
Video: JD Vance regresa de emergencia a la Casa Blanca
EH_UNA_FOTO_48_a2b4f08d94
Catar pide a Trump priorizar diálogo con Irán
migrantes_8a6c17635a
Corte migratoria de San Francisco cierra por falta de jueces
publicidad

Últimas Noticias

image00001_822e26f54b
Samuel García presenta nueva ruta Monterrey-Madrid
cuba_27ca2f2d61
Cuba enfrentará apagones de hasta 60 % este sábado
el_horizonte_info7_mx_22_8ed22b78a7
Dejará Érika Alonso de administrar herencia de Joan Sebastian
publicidad

Más Vistas

INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
proyectos_edificio_a3b3d0a58d
Arrestan a propietario de Proyectos 9; lo llevan al MP
nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
publicidad
×