Renuncia Gabbard a gobierno de EUA por estado médico de su esposo

Tulsi Gabbard presentó su renuncia como directora de inteligencia nacional del gobierno de Donald Trump, argumentando motivos familiares relacionados con el estado de salud de su esposo, quien recientemente fue diagnosticado con una rara forma de cáncer de hueso.

La excongresista y veterana militar confirmó su salida a través de un mensaje publicado en la red social X, donde detalló que su renuncia será efectiva a partir del 30 de junio de 2026.

“Lamentablemente, debo presentar mi renuncia. A mi marido, Abraham, le diagnosticaron recientemente una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió.

Gabbard deja el gabinete en medio de tensiones por Irán

La salida de Gabbard ocurre en medio de especulaciones sobre diferencias internas dentro del gobierno de Trump tras la decisión de Estados Unidos de participar junto a Israel en ataques contra Irán.

La ahora exfuncionaria construyó gran parte de su trayectoria política con una postura crítica hacia las guerras en el extranjero, lo que generó tensión luego de la ofensiva militar realizada el pasado 28 de febrero.

Con su dimisión, Tulsi Gabbard se convierte en la cuarta integrante del gabinete de Trump en abandonar el cargo durante su segundo mandato presidencial.

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