Inaugura Mariana Rodríguez nueva escuela de Capullos

Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, inauguró la nueva Escuela de Capullos, junto con un área de juegos de vanguardia y la cancha polivalente.

Durante el corte de listón de la tercera etapa de "Capullos Renace”, Rodríguez destacó que estos espacios dignos no son solo infraestructura, sino herramientas para que los niños y adolescentes dejen atrás el pasado y construyan un futuro brillante.

"Hoy con la inauguración de esta escuela abrimos una nueva oportunidad para cada niña, niño y adolescente de Capullos. Abrimos las puertas a nuevos aprendizajes, amistades y sueños. El futuro se construye con infancias cuidadas, felices, con maestras y maestros que sostienen, con espacios donde se juega sin miedo y donde el pasado se vuelve algo lejano para dejar que sus historias vuelvan a florecer y a brillar ", señaló Rodríguez.

"En el nuevo Nuevo León ninguna niña o niño está solo, cuentan conmigo, cuentan con todo el gobierno del estado, porque para nosotros la infancia es lo más importante”.

Por su parte, el gobernador Samuel García calificó el proyecto como el "más humano y noble" de su gestión, asegurando que Nuevo León posee ahora el mejor modelo de atención infantil en México, superando las condiciones de deterioro en las que se encontraba la institución hace cuatro años.

"Con esta tercera etapa puede Nuevo León, y me atrevo a decir a todo México, tener el mejor capullo del país. Un aplauso a toda la gente del DIF. Para nosotros este es un proyecto muy importante, es un proyecto prioritario, darles la mejor vida a los niños de Capullos”, expresó el mandatario estatal.

La directora del DIF, Gloria Bazán Villarreal, reconoció la labor del gobernador y de Mariana Rodríguez en favor de la niñez, enfatizando que el proyecto "Capullos Renace" representa un legado histórico para el estado.

Respecto a la infraestructura, la nueva escuela triplicó su capacidad al expandirse de 280 a 690 metros cuadrados.

El plantel ahora cuenta con 10 salones equipados con proyectores digitales y conectividad a internet, además de áreas especializadas como psicología escolar, cómputo, sala de lectura y espacios administrativos.

Al evento asistieron destacadas personalidades, entre ellos el secretario general de gobierno, Miguel Flores Serna; el director de FIDEPROES, José Francisco Gutiérrez Cantú; y el senador Luis Donaldo Colosio.

