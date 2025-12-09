Podcast
Nuevo León

Aprueban Ley de Educación en comisión; Morena y MC se abstienen

La nueva Ley de Educación avanzó en comisión pese a inconsistencias señaladas por Morena y MC; destacan debate por mochilas transparentes y uso de celulares

  09
  Diciembre
    2025

La nueva Ley de Educación que el Congreso Local preparó desde las vacaciones de verano de este año fue aprobada en la comisión, con el voto de Morena y Movimiento Ciudadano en abstención. 

Aunque durante los últimos meses la ley había estado en análisis entre todas las bancadas, personal del Gobierno del estado y diferentes colectivos enfocados en educación de diferentes tipos, tanto los morenistas como los emecistas señalaron inconsistencias en el dictamen. 

La diputada de Morena Reyna Reyes indicó que hay inconsistencias en al menos el 28% de los artículos que contempla la ley y solicitó revisar la iniciativa del uso de las mochilas transparentes, propuesta por su bancada. 

“Como grupo legislativo hasta el día de hoy (porque seguimos en el análisis), hemos encontrado que al menos 64 artículos, es decir, el 28% de la Ley, necesitan ser modificados o eliminados, tanto por observaciones de fondo y de forma.

“Debido a lo anterior, le solicito respetuosamente, Presidenta, que este dictamen sea retirado del orden del día para su mayor análisis legislativo e incorporar los diversos comentarios de los diversos grupos parlamentarios, siendo necesarias las correcciones en cuanto a fondo, forma y respeto a los derechos humanos”, dijo la diputada Reyna Reyes. 

Por su parte, la diputada coordinadora del PRD y presidenta de la Comisión de Educación, Perla Villarreal, indicó que el tema de las mochilas transparentes viola ciertos términos de los derechos humanos. 

“Hubo algunos detalles con Morena; traen un tema en cuestión de las mochilas transparentes que ellas insisten en poder incluir ese término para que se utilice; lo trabajamos de la mano con la Secretaría de Educación y Derechos Humanos, y no puede ser porque se vulneran los derechos humanos de los niños.

“Ya hay una jurisprudencia avalada por la Suprema Corte ante varios amparos que presentaron padres de familia en este tema; tal cual así no puede ir plasmado, obviamente en cuestiones de seguridad y ajustes, que es lo que está plasmado en este decreto”, dijo Perla Villarreal. 

Uno de los puntos clave de esta nueva Ley de Educación es la restricción del uso de los celulares en las aulas escolares y se agregó un estudio para ver la viabilidad del transporte escolar obligatorio y el uso de la inteligencia artificial en las clases. 

“Como lo habíamos platicado en lo de los celulares. Obviamente están prohibidos dentro de las aulas, obviamente cuando hay alguna emergencia o hay una cuestión de salud o alguna cuestión tecnológica que tengan que utilizarse para algún apoyo didáctico”, agregó Perla Villarreal. 

Así mismo, la ley contempla la inclusión obligatoria, la importancia de la salud mental, accesibilidad y protección docente, lengua de señas mexicana y programas para combatir la desigualdad educativa con apoyos gratuitos.


