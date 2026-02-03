Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación

Con el fin de blindar a la población frente a los recientes brotes de influenza y sarampión, el municipio de San Pedro Garza García puso en marcha un módulo de vacunación bajo la modalidad "Drive Thru" en el estacionamiento del Auditorio San Pedro.

La jornada masiva, que busca facilitar el acceso a la salud sin necesidad de descender del vehículo, estará disponible durante este martes 3 y miércoles 4 de febrero, en un horario extendido de 10:00 a 19:00 horas.

Jazmín Moreno, encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida, detalló que, aunque la prioridad es frenar el avance del sarampión y la influenza, el módulo cuenta con un esquema completo de biológicos.

“Estamos en este módulo de vacunación en el Auditorio San Pedro, hoy martes y mañana miércoles 4 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde; estamos vacunando, lo principal es contra el sarampión, influenza, pero también tenemos todas las vacunas de la Cartilla (de salud para niños y niñas)”, indicó la funcionaria.

Desde las primeras horas de operación, se registró una afluencia constante de ciudadanos, destacando la presencia de personas adultas mayores, quienes han sido los principales usuarios de este sistema por la comodidad y rapidez que ofrece para la aplicación de la vacuna contra el neumococo e influenza.

El municipio hace un llamado a los padres de familia para aprovechar la disponibilidad de la vacuna contra el sarampión, asegurando que el proceso es ágil y seguro para todos los asistentes.

¿DÓNDE ACUDIR?

Lugar: Estacionamiento del Auditorio San Pedro (Morones Prieto y Humberto Lobo).

Fechas: Martes 3 y miércoles 4 de febrero.

Horario: 10:00 AM a 7:00 PM.

Requisito: Se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud para mantener actualizado el registro de inmunización.

Comentarios