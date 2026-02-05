Coahuila iniciará vacunación masiva contra sarampión

Con un banco de 105 mil vacunas, la Secretaría de Salud de Coahuila pondrá en marcha a partir de la próxima semana una campaña de vacunación masiva contra el sarampión, dirigida a niñas, niños y población con esquemas incompletos, con el objetivo de prevenir brotes y reforzar la protección sanitaria en todo el estado.

Contempla vacunación en espacios públicos

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó que la estrategia contempla la aplicación de dosis en escuelas, colonias, centros comerciales, recorridos casa por casa y puntos de alta afluencia como la ruta recreativa de Saltillo, a fin de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la vacunación.

Para el desarrollo de esta jornada preventiva, la dependencia incorporó más de 100 nuevas enfermeras, que se suman al personal ya existente, lo que permitirá desplegar brigadas simultáneas en distintos municipios y regiones del estado.

La vacunación se realizará en coordinación con las instituciones del sector salud y con autoridades educativas; en el caso de menores de edad, será indispensable contar con la autorización de madres y padres de familia, conforme a los protocolos establecidos.

Esta campaña se refuerza ante el contexto regional de casos detectados fuera de Coahuila y como medida preventiva para mantener altos niveles de inmunización, especialmente en población infantil, considerada clave para evitar la reintroducción del virus

