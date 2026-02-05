Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
coahuila_vacunacion_masiva_sarampion_d04049ad44
Coahuila

Coahuila iniciará vacunación masiva contra sarampión

La dependencia incorporó más de 100 nuevas enfermeras, que se suman al personal ya existente, lo que permitirá desplegar brigadas simultáneas

  • 05
  • Febrero
    2026

Con un banco  de 105 mil vacunas, la Secretaría de Salud de Coahuila pondrá en marcha a partir de la próxima semana una campaña de vacunación masiva contra el sarampión, dirigida a niñas, niños y población con esquemas incompletos, con el objetivo de prevenir brotes y reforzar la protección sanitaria en todo el estado.

coahuila-vacunacion-masiva-sarampion.jpg

Contempla vacunación en espacios públicos

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó que la estrategia contempla la aplicación de dosis en escuelas, colonias, centros comerciales, recorridos casa por casa y puntos de alta afluencia como la ruta recreativa de Saltillo, a fin de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la vacunación.

coahuila-vacunacion-masiva-sarampion.jpg

Para el desarrollo de esta jornada preventiva, la dependencia incorporó más de 100 nuevas enfermeras, que se suman al personal ya existente, lo que permitirá desplegar brigadas simultáneas en distintos municipios y regiones del estado.

coahuila-vacunacion-masiva-sarampion.jpg

La vacunación se realizará en coordinación con las instituciones del sector salud y con autoridades educativas; en el caso de menores de edad, será indispensable contar con la autorización de madres y padres de familia, conforme a los protocolos establecidos.

coahuila-vacunacion-masiva-sarampion.jpg

Esta campaña se refuerza ante el contexto regional de casos detectados fuera de Coahuila y como medida preventiva para mantener altos niveles de inmunización, especialmente en población infantil, considerada clave para evitar la reintroducción del virus  


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trabajo_coahuila_9607a54cc2
Denuncian rechazo en contrataciones por adeudos con Infonavit
airbnb_crecen_en_general_cepeda_coahuila_de31026a5a
Impulsan hospedaje alternativo ante falta de hoteles en Cepeda
vacunacion_sheinbaum_sarampion_bc89a1ad59
Llaman a reforzar vacunación contra el sarampión en México
publicidad

Últimas Noticias

trabajo_coahuila_9607a54cc2
Denuncian rechazo en contrataciones por adeudos con Infonavit
IMG_7470_715fe3b752
Acuden a la segunda edición del Mercadito a Peso en Ramos Arizpe
sonny_jurguensen_muere_c95423d2de
Fallece legendario quarterback Sonny Jurgensen a los 91 años
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×