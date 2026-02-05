Presentan 'Capacitación 2026, prevenir es cuidarte'

La Secretaría del Trabajo presentó este jueves, el programa “Capacitación 2026, prevenir es cuidarte”.

El secretario Federico Rojas Veloquio puntualizó que el objetivo principal de este programa es continuar fortaleciendo la cultura del trabajo responsable.

“La seguridad y la salud en el trabajo no son un privilegio, son un derecho, por lo cual debemos prevenir cualquier acto inseguro y para lograrlo la capacitación es clave [...] La idea de reunirnos es hacer un frente común para prevenir los accidentes laborales. Para ellos hicimos la campaña cuidarte, queremos coadyubar con ustedes para prevenir accidentes, trabajar de la mano como siempre del sector de cámaras, buscando replicar estas acciones que les presentamos para promover la capacitación de calidad que les ofrecemos con nuestros entes capacitadores” enfatizó.

Este tipo de capacitaciones ayudan a evitar accidentes, lesiones y pérdidas humanas, por lo que con el apoyo de la de Dirección de Formación Continua, Profesionalización y Certificación Laboral, la Dirección de Inspección; y el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León.

La directora de Formación Continua, Profesionalización y Certificación Laboral, expuso la oferta de cursos empresariales y de calidad, disponibles tanto para tabajadores como empresas.

“Contamos con cursos que abarcan desde conocimientos de ergonomía, normas y talleres de factores de riesgos psicosociales, entre otros; que buscan precisamente prevenir accidentes, salvaguardar la seguridad del trabajador, garantizar el cumplimento de las normas y evitar riesgos psicosociales y promover el bienestar laboral”, indicó.

Integridad de trabajadores con base a cumplimiento de normas

Por su parte David Rodríguez, director del ICET indicó que para garantizar el cumplimiento de las normas, se debe asegurar la integridad de los trabajadores.

“Ofrecemos cursos de seguridad industrial que busca que los trabadores identifiquen los riesgos en sus lugares de trabajo y reduzcan las incidencias, prevenir enfermedades laborales y asegurar el cumplimento de las regulaciones”, precisó.

Mientras que el director de Inspección, Blas Escamilla, aseguró que parte de la prevención es inspeccionar las zonas de trabajo para identificar riesgos.

Estos son los cursos disponibles

Estos son algunos de los cursos ofertados por la la Dirección Formación Continua, Profesionalización y Certificación Laboral:

Competencias del auditor basado en la norma ISO 19011:2018

Metodología Análisis y Solución de Problemas (ASP)

Metodología de Análisis de Causas Raíz (ACR),

Interpretación de la norma IATF 16949,

NOM-030-STPS-2009,

Servicios preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo,

Taller para la Implementación de la NOM 035-STPS-2018

Factores de Riesgos Psicosocial, entre otros.

Otros de los cursos disponibles por parte del ICET son:

Cultura de la Seguridad

SEguridad e Higiene y Prevención y Riesgos Laborales

Seguridad en la Operación de Equipos Móviles

Electricidad Industrial

Operación de Montacargas

Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral

Para conocer el calendario completo de cursos y talleres, dudas o inscripciones los interesados pueden llamar al teléfono 81 2020 2974 y al correo promoción.dcyc@nuevoleon.gob.mx

Comentarios