Alexis Vega es operado y se perderá amistosos del Tri

Alexis Vega fue sometido a una limpieza articular y estará fuera de cuatro a seis semanas, por lo que causará baja en Toluca y en los próximos partidos

  • 14
  • Enero
    2026

El delantero mexicano Alexis Vega se sometió a una limpieza articular, procedimiento que lo mantendrá alejado de las canchas entre cuatro y seis semanas, tanto con el Toluca como con la selección mexicana.

Por medio de redes sociales, el futbolista compartió imagenes de su hospitalización y dijo "Todo salió muy bien, volveré más fuerte. Gracias por todos sus mensajes y buenos deseos".

El atacante arrastra molestias desde octubre pasado, cuando sufrió una lesión muscular. A pesar de ello, jugó la final del torneo Apertura, en la que Toluca se coronó campeón tras vencer a Tigres, pero no logró recuperarse por completo.

Baja sensible para el Tri

La ausencia de Vega representa una baja importante para la selección mexicana, que tiene programados dos partidos amistosos: el 22 de enero ante Panamá y el 25 frente a Bolivia.

El cuerpo técnico del Tri deberá ajustar su ataque ante la ausencia del futbolista, quien ha sido un habitual en las convocatorias recientes.

Ajustes en Toluca

En el Toluca, Vega forma una de las duplas ofensivas más destacadas junto al goleador portugués Paulinho, por lo que el técnico Antonio Mohamed deberá realizar modificaciones para mantener el buen rendimiento ofensivo del equipo en el torneo Clausura.

Alexis Vega fue parte de la selección mexicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y disputó el Mundial de Catar 2022, donde México quedó eliminado en la fase de grupos.

De acuerdo con el pronóstico médico, el atacante podría reaparecer en la segunda parte de la fase de grupos del Clausura y en la Copa de Campeones de la Concacaf. 


