Nuevo León

Exigen localización con vida de colombiano desaparecido en AIM

Aseguran que el docente Leonardo Ariel fue detenido tras protagonizar un altercado con las autoridades del Aeropuerto Internacional de Monterrey

Autoridades universitarias y familiares de Leonardo Ariel Escobar, ciudadano colombiano reportado como desaparecido, acudieron este miércoles al Aeropuerto Internacional de Monterrey para exigir su localización con vida, luego de que se perdiera contacto con él desde el pasado 2 de enero.

Leonardo Ariel Escobar, docente de la Universidad Iberoamericana de Puebla, fue visto por última vez en el municipio de Apodaca, Nuevo León, cuando regresaba de un viaje de vacaciones decembrinas y realizaba escala en Monterrey con destino final a la ciudad de Puebla.

¿Cómo fue la desaparición de Leonardo Ariel?

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el 31 de diciembre de 2025 el académico fue detenido tras un altercado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y posteriormente trasladado a las celdas de Seguridad Pública de Apodaca, donde les informó que permanecería retenido por un periodo de dos días. 

Durante ese tiempo, Escobar logró enviar algunos audios a sus familiares, asegurando que se encontraba bien.

Sin embargo, el 2 de enero, cuando intentaba regresar al aeropuerto o viajar en autobús hacia Puebla, se perdió toda comunicación con él. 

Desde entonces, su teléfono celular permanece apagado y no ha sido posible conocer su paradero, pese a que ya se solicitó la localización del dispositivo.

Ibero busca reunirse con Fiscalía del Estado de NL 

Este miércoles, el maestro Simón Hernández, representante de la Universidad Iberoamericana de Puebla, arribó al Aeropuerto Internacional de Monterrey junto con la pareja del desaparecido, con el objetivo de reunirse con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León y con la Comisión de Búsqueda, para solicitar apoyo en las labores de localización.

Leonardo Ariel Escobar mide aproximadamente 1.75 metros, es de complexión delgada y cuenta con nacionalidad colombiana. 

Familiares y autoridades universitarias señalaron que presuntamente el docente tuvo un conflicto con personal de migración, situación que habría complicado su retorno a Puebla.

Ante estos hechos, la Universidad Iberoamericana y los familiares del académico exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno intensificar las acciones de búsqueda, al tiempo que manifestaron la preocupación de sus familiares en Colombia, quienes esperan noticias sobre su paradero.

 


