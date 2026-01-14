Podcast
Nuevo León

Activan Operativo Chocolate antes bajas temperaturas

Protección Civil de Nuevo León activó el Operativo Chocolate para brindar apoyo a la población vulnerable ante las bajas temperaturas

Ante las bajas temperaturas que se registran en la entidad, Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con el DIF estatal, activó el Operativo Chocolate en distintos puntos del área metropolitana, con el objetivo de brindar apoyo a la población vulnerable.

El operativo se llevó a cabo en cuatro puntos estratégicos, entre ellos el Hospital Universitario, el Hospital de Zona y el Hospital Materno Infantil, además de las acciones permanentes que se mantienen en carreteras del estado.

Las autoridades informaron que estas acciones continuarán mientras las temperaturas se mantengan por debajo de un dígito, como parte de las medidas preventivas ante el frente frío que afecta a Nuevo León.

El director de Protección Civil estatal, Erick Cavazos Cavazos, señaló que se prevé la llegada de un nuevo frente frío el próximo domingo, por lo que las corporaciones se mantendrán en alerta para atender cualquier situación que se presente.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a comunicarse al 911 en caso de alguna emergencia o situación de vulnerabilidad, así como para solicitar apoyo de Protección Civil o primeros auxilios.


