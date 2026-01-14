Podcast
Coahuila

Frente frío provoca daños en arbolado adulto de Arteaga

Ramas de gran tamaño cayeron por hielo y viento. Protección Civil y Bomberos realizan retiros preventivos en zonas urbanas y rurales para evitar accidentes

  • 14
  • Enero
    2026

El frente frío número 27 provocó afectaciones en el arbolado adulto de Arteaga, principalmente por el desprendimiento de ramas de gran tamaño, situación que activó labores preventivas en distintos puntos del municipio para reducir riesgos a la población.

Durante las últimas 48 horas, personal de Protección Civil, Bomberos y Servicios Primarios ha atendido reportes tanto en la zona urbana como rural, donde la combinación de bajas temperaturas, humedad, viento y formación de hielo debilitó ramas ya comprometidas, generando peligro para peatones, automovilistas y comunidades escolares.

7il.jpeg

Las acciones se han concentrado en la identificación de árboles con riesgo de colapso, el retiro preventivo de ramas fracturadas y la revisión de espacios públicos, como plazas, avenidas, escuelas y zonas de alta afluencia, con el objetivo de evitar accidentes.

De acuerdo con los reportes operativos, el peso adicional generado por el hielo y el agua acumulada fue determinante en los daños detectados, especialmente en árboles de gran altura o con estructuras debilitadas por el paso del tiempo.

t64.jpeg

Sin personas lesionadas ni evacuaciones

A pesar de las condiciones climáticas, el municipio se mantiene en saldo blanco, sin registro de personas lesionadas ni traslados a albergues temporales. Únicamente se brindó apoyo a una persona localizada desorientada en la vía pública, quien fue acompañada de manera segura hasta su domicilio.

En materia de movilidad, no se reportaron cierres de vialidades ni fue necesario habilitar rutas alternas, ya que las calles y accesos principales se mantienen en condiciones normales, sin presencia de hielo en la carpeta asfáltica.

0af7f769-bc60-4022-90c9-0142e1af4a40.jpeg

Las brigadas municipales continuarán con recorridos de vigilancia mientras persistan las bajas temperaturas, especialmente en zonas con arbolado adulto, para atender de forma oportuna cualquier riesgo derivado de este fenómeno invernal. 


