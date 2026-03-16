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Nuevo León

Asegura MC que esta semana es clave para presupuesto 2026

Baltazar Martínez señaló que ellos están abiertos al dialogo para llegar a ‘puntos medios’ con las demás fuerzas políticas

  • 16
  • Marzo
    2026

La bancada local de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que esta semana es clave para sacar adelante el presupuesto 2026.

El diputado y dirigente estatal de MC Baltazar Martínez señaló que ellos están abiertos al dialogo para llegar a ‘puntos medios’ con las demás fuerzas políticas en el tema presupuestal y que durante semana y la siguiente podrían generarse condiciones clave para avanzar en las negociaciones.

“Estamos abiertos al diálogo esta semana en curso y la que viene, presentimos que va a ser clave para el tema del presupuesto. Nosotros estamos dispuestos a platicar, si vimos los puntos, habrá algunos que habrá que consensar y platicar, pero tengo mucha confianza en que podamos llegar a puntos en común y sacar de manera, incluso hasta unánime, el presupuesto como el año pasado.

“La historia política siempre nos ha dejado claro que siempre habrá puntos, medios y puntos de acuerdo yo sigo confiando en que podamos llegar a un punto de acuerdo donde todos podamos transitar bien para que se apruebe el presupuesto”, dijo Baltazar Martínez.

Buscan garantizar continuidad de proyectos

Asimismo, sostuvo que su bancada busca priorizar la aprobación del presupuesto para garantizar la continuidad de proyectos en curso y la disponibilidad de recursos para el estado.

“La idea de nosotros es buscar el cómo sí para que el presupuesto salga lo más pronto posible. Hay magnas obras en proceso se viene el Mundial, yo creo que hay condiciones para que todos pongamos de nuestra parte para que salga el presupuesto”, agregó.

Oposición cuestiona avances en negociaciones

Anteriormente, coordinadores del PRI y del PAN comentaron que el presupuesto ya era un tema olvidado por parte Movimiento Ciudadano y el Gobierno del Estado, ya que desde febrero no había actualización en las negociaciones de su parte.


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