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Tamaulipas

Descata Congreso acciones contra elementos acusados de delitos

Se indicó que actualmente los procesos judiciales se aplican conforme a lo establecido en la ley, donde incluso las sanciones pueden incrementarse

  • 16
  • Marzo
    2026

El diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, se refirió al caso que continúa bajo investigación por la presunta participación de al menos cuatro elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas en delitos de alto impacto como extorsión y secuestro, quienes ya fueron detenidos en Reynosa.

El legislador destacó que las autoridades estatales estén actuando sin distinción del cargo que ocupaban los involucrados.

“Aquí lo importante es que no importa quién sea, como sea, si existe un delito, les pedimos que hagan la denuncia correspondiente, y como verán ahí están los hechos: se castiga a quien se tenga que castigar. Es una muestra de cómo la Guardia Estatal, la fiscalía y las instituciones hacen su trabajo, sin distinción”, expresó.

Existen diversas modalidades para presentar denuncias

El diputado explicó que actualmente existen diversas modalidades para que la ciudadanía pueda presentar denuncias ante las autoridades. En ese sentido, hizo un llamado a la población a no guardar silencio y a utilizar los mecanismos disponibles para reportar cualquier delito, especialmente ahora que, aseguró, comienzan a verse resultados en materia de impartición de justicia.

“Yo vuelvo a hacer un llamado a los ciudadanos que hagan la denuncia correspondiente en extorsión o en cualquier tipo de delito, que lo hagan en las instancias correspondientes. Ustedes saben que en la página de la fiscalía se pueden hacer denuncias por medio digital y también de manera anónima; es importante que se haga para que la fiscalía pueda hacer lo propio”, señaló.

El legislador también indicó que actualmente los procesos judiciales se aplican conforme a lo establecido en la ley, donde incluso las sanciones pueden incrementarse cuando una persona comete un delito mientras ocupa un cargo público, debido a la responsabilidad adicional que implica ejercer funciones dentro del servicio gubernamental.

“Ya hay un tema de que los castigos se incrementan cuando es un servidor público. Entonces sí, se ha trabajado en ese tema, pero es parte del Legislativo; el tema de la ejecución de las leyes y, como verán, se está haciendo lo propio por parte de las instituciones correspondientes”, concluyó.


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