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Coahuila

Álvaro Moreira destaca trabajo legislativo rumbo a reelección

El diputado priista resaltó iniciativas aprobadas, gestiones y programas sociales en el Distrito 16 de Coahuila mientras espera ser candidato para reelegirse

  • 16
  • Marzo
    2026

El diputado priista Álvaro Moreira Valdés, quien aspira a reelegirse como legislador en el Distrito 16 de Coahuila, dijo que su trabajo se ha enfocado en dos aspectos: impulsar leyes para beneficio de los ciudadanos, y la cercanía con ellos a través del trabajo en territorio.

“Hemos impulsado aquí varias reformas, una ley completa, se nos han aprobado en este periodo ya ocho iniciativas aprobadas, ya hemos presentado 58 puntos que fueron aprobados”, dijo el legislador.

“En el territorio trabajamos en dos vertientes, una con las gestiones, ser una persona que resuelva cosas, vamos, escuchamos y gestionamos, tocamos puertas y la otra es tener programas sociales que beneficie a la economía y la familia”, dijo Moreira Valdés.

Recalcó que en esto último, ha establecido la casa de gestión, medicamentos a través de una farmacia, tinacos a bajo costo y el mercado con productos básicos a bajo costo.

Agregó que aunque oficialmente no es aún el candidato del distrito 16, si la gente así lo decide, él abanderará al PRI en la contienda electoral de este año.


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