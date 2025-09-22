Cerrar X
Nuevo León

Aseguran que caso de gusano barrenador en NL está controlado

La Secretaría de Agricultura informó que el caso de un animal infectado con gusano barrenador en Nuevo León fue contenido gracias a la detección temprana

  • 22
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) afirmó que el caso detectado en Nuevo León de un animal infectado con el parásito del gusano barrenador está plenamente contenido y no representa un riesgo de propagación.

El hallazgo fue confirmado el 21 de septiembre y atendido de inmediato, evitando la aparición de moscas adultas del parásito, explicó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con la Sader, la respuesta inmediata y el sistema de vigilancia instalado en el norte del país fueron clave para garantizar que el caso se mantuviera aislado.

La red de trampas desplegada en la región no ha detectado ninguna mosca del gusano barrenador, lo que confirma que no existe circulación del insecto en la zona.

EUA mantiene alerta preventiva

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que analiza la situación y podría recurrir a la liberación de moscas estériles como medida adicional de bioseguridad.

El avance del parásito desde América Central hasta México ha generado preocupación en la industria ganadera estadounidense, que mantiene restricciones a la importación de ganado mexicano desde mayo.

El titular de la Sader, Julio Berdegué, sostuvo una conversación con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, para coordinar acciones conjuntas de vigilancia y prevención.

Mientras tanto, las autoridades recalcaron que el caso en Nuevo León no representa un brote generalizado, sino una situación puntual controlada a través de protocolos sanitarios.


