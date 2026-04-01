Asignan nuevos mandos de IV Región Militar y Séptima Zona Militar

En una ceremonia oficial realizada en la Explanada de la 4/a. Brigada de Policía Militar, en el Campo Militar No. 7-A, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, se llevó a cabo la Toma de Posesión y Protesta de Bandera del nuevo comandante de la IV Región Militar, el General Rubén Darío Díaz Esparza, así como del nuevo titular de la 7/a. Zona Militar.

El evento se realizó con la presencia del gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda; el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna; el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar; y el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas, así como autoridades militares.

Ambos mandos militares rindieron protesta de bandera, comprometiéndose a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como desempeñar con lealtad, disciplina y patriotismo las funciones inherentes a sus respectivos cargos.

El acto protocolario marcó el relevo en la titularidad de ambas comandancias como parte de los movimientos estratégicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de fortalecer las labores de seguridad en la región.

Samuel García destaca nombramientos como continuidad de estrategias de seguridad

Durante su mensaje, el gobernador Samuel García destacó que estos cambios representan continuidad en las estrategias de seguridad y reconoció la labor de los mandos salientes.

“Los relevos en el mando no solo representan cambios, representan continuidad, disciplina y compromiso con la seguridad de México y de Nuevo León.

En la Cuarta Región Militar, expreso nuestro más amplio reconocimiento al General Juan José Gómez Ruiz por su entrega, su coordinación y el trabajo realizado en favor de Nuevo León. Le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva responsabilidad en la Ciudad de México.

Al mismo tiempo, damos la bienvenida al general Rubén Darío Díaz Esparza, en quien tengo la certeza de que, con su experiencia y liderazgo, fortalecerá el esfuerzo conjunto por la seguridad de nuestro estado y de esta región”.

Asimismo, el mandatario estatal agradeció al general Tomás Amador Ramírez por su desempeño en la Séptima Zona Militar y dio la bienvenida al general Roger David Rodríguez Arosemena, a quien deseó éxito en su nueva encomienda, reiterando la disposición de Nuevo León para mantener el trabajo coordinado con las fuerzas federales.

El gobernador subrayó que la coordinación entre la Nueva Fuerza Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional ha permitido mejorar los indicadores de seguridad, asegurando que actualmente la corporación estatal ocupa el primer lugar nacional en confianza y percepción de efectividad, de acuerdo con el INEGI.

Además, destacó que la entidad registra mínimos históricos en delitos de alto impacto, particularmente en robos y homicidios, durante los últimos meses.

“Estos resultados no son cualquier cosa, porque Nuevo León no es cualquier estado”, expresó, al señalar que la entidad cuenta con más de 6 millones de habitantes, es la segunda metrópoli más grande del país y será sede del Mundial 2026.

Finalmente, indicó que se continúa impulsando infraestructura para fortalecer la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en todo el territorio estatal.

Con estos nombramientos, se busca dar continuidad a las estrategias de vigilancia, combate a la delincuencia y apoyo a la población civil en la zona noreste del país.

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