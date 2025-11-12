Cerrar X
Nuevo León

Auroras boreales tiñen de rosa el cielo de García

De acuerdo con el organismo, las luces de tonos rosados y verdosos pudieron apreciarse por algunos minutos en zonas rurales de García

Una inusual exhibición de luces en el cielo sorprendió la noche de este martes a vecinos y aficionados a la astronomía en el municipio de García, donde se reportó la presencia de auroras boreales visibles desde la carretera a Icamole.

El fenómeno fue confirmado por la Sociedad Astronómica de Nuevo León, cuyos integrantes señalaron que las condiciones geomagnéticas y la actividad solar de los últimos días permitieron que este espectáculo, propio de regiones cercanas al Ártico, pudiera observarse a latitudes tan bajas como el norte de México.

“Estuvimos monitoreando la actividad solar durante estos días y deben saber que la predicción es de unas cuantas horas antes, para después salir a cazarlas en sitios totalmente oscuros, despejados, con buen horizonte al norte”, explicaron los especialistas a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con el organismo, las luces de tonos rosados y verdosos pudieron apreciarse por algunos minutos en zonas rurales de García, especialmente en tramos de la carretera a Icamole, donde el cielo despejado y la ausencia de contaminación lumínica favorecieron la visibilidad del fenómeno.

Los astrónomos indicaron que existe la posibilidad de que las auroras se repitan durante la noche del miércoles, aunque dependerá de las variaciones en la actividad solar. En caso de que las condiciones sean propicias, la Sociedad Astronómica emitirá un aviso con un par de horas de anticipación.

“Hay que seguir monitoreando la actividad solar. No es fácil que bajen a estas latitudes, ya que Monterrey se encuentra a 25grados norte”, precisaron los observadores.

