Nuevo León

Autoridades realizan operativo policiaco en casinos de Monterrey

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre los motivos del operativo ni si existen personas detenidas

Un fuerte despliegue de autoridades se registró la noche de este jueves en casinos ubicados en el municipio de Monterrey, donde elementos de seguridad realizaron inspecciones y aseguramientos en establecimientos del mismo giro.

Uno de los operativos se llevó a cabo en el Casino Red, localizado sobre la avenida San Jerónimo, en el sector Miravalle, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acordonaron el lugar mientras aún se encontraban clientes al interior.

De acuerdo con los reportes, las personas que se encontraban en el casino fueron desalojadas de manera ordenada por las autoridades, quienes posteriormente aseguraron el establecimiento como parte de las diligencias ministeriales.

De forma simultánea, se reportaron inspecciones en otros negocios del mismo nombre, entre ellos otro casino ubicado sobre la avenida Insurgentes, lo que generó expectación entre vecinos y automovilistas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre los motivos del operativo ni si existen personas detenidas, sin embargo, se indicó que los despliegues podrían extenderse a otros casinos de la ciudad.


