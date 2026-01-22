Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_22_at_9_39_48_PM_2cd43eab7a
Nuevo León

Detienen a tres por presunto robo a casa habitación en San Pedro

De manera preliminar, los presuntos implicados fueron identificados como Ángel “N”, de 41 años de edad; William “N”, de 53 años; y Arnold “N”, de 29 años

  • 22
  • Enero
    2026

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en un robo a casa habitación, luego de un operativo implementado en el Casco Urbano del municipio de San Pedro Garza García, tras el reporte oportuno de un ciudadano que sorprendió a los presuntos responsables al interior de su domicilio.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron cuando el propietario de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Galeana y Degollado ingresó a su domicilio y observó a dos personas salir del inmueble cargando una pantalla envuelta en una cobija, además de otros objetos. Ante esta situación, el afectado solicitó apoyo a través del sistema de emergencias municipal.

Tras recibir el reporte, elementos policiales iniciaron un despliegue en la zona y lograron ubicar el vehículo en el que los presuntos responsables intentaron huir, un automóvil Chevy color gris.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 9.39.48 PM (1).jpeg

La persecución continuó sobre la avenida Lázaro Cárdenas, hasta que el vehículo fue interceptado en su cruce con la calle David Alfaro Siqueiros, donde se concretó la detención de tres personas y el aseguramiento del automóvil.

Las personas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones del C2 de San Pedro para continuar con los procedimientos correspondientes conforme a la ley.

De manera preliminar, los presuntos implicados fueron identificados como Ángel “N”, de 41 años de edad; William “N”, de 53 años; y Arnold “N”, de 29 años.

La autoridad municipal informó que las investigaciones continúan a fin de esclarecer los hechos y determinar la situación legal de los detenidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_28_T121435_618_9fc7824820
Caen cuatro presuntos criminales al repartir juguetes en NL
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T112708_934_b2658e592b
Capturan a dos en posesión de automóvil robado en Reynosa
EH_UNA_FOTO_38_3703ba3ff4
Caen presuntos criminales ligados a homicidios en San Nicolás
publicidad

Últimas Noticias

libros_de_texto_EH_27f8baaf0e
Lleva más de 2 años en la corte rechazo sobre libros de texto
Sheinbaum_8f3170366a
Entrega Sheinbaum primeras casas de Vivienda para el Bienestar
Drake_Maye_d17ccddb17
Drake Maye busca conquistar una hazaña que ni Tom Brady logró
publicidad

Más Vistas

frio_en_nl_2026_554541e83b
Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL
clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
publicidad
×