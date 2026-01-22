Podcast
inmigrantes_regresan_a_2026_ba32643180
Tamaulipas

Entregan a deportados en el puente internacional Reynosa-Hidalgo

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, al menos tres autobuses arribaron al lado americano del cruce fronterizo

  • 22
  • Enero
    2026

La tarde del miércoles, usuarios del puente internacional Reynosa-Hidalgo se vieron sorprendidos por la llegada coordinada de un grupo numeroso de personas deportadas, como parte de un operativo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, al menos tres autobuses arribaron al lado americano del cruce fronterizo, donde los repatriados fueron escoltados por agentes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos hasta las inmediaciones del puente, para ser entregados posteriormente a las autoridades migratorias mexicanas.

Tras su arribo a territorio nacional, se activó el protocolo de atención a personas repatriadas, el cual contempla su traslado a las oficinas de migración. Ahí reciben una primera valoración médica, mientras se recaban sus datos personales para su registro oficial.

Posteriormente, los deportados son inscritos en programas de ayuda social y se les informa que pueden permanecer en la frontera o, en caso de decidir regresar a sus estados de origen, se les brinda apoyo en materia de seguridad y se cubre el costo de su pasaje.

Autoridades señalaron que este tipo de deportaciones continuarán, ya que desde el inicio de 2026 el gobierno de Estados Unidos ha intensificado las redadas en ciudades del Valle de Texas, lo que ha derivado en un aumento en la repatriación de connacionales por la frontera de Reynosa.


