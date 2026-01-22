Capturan a presuntos implicados en robos tras operativo conjunto

Una intensa movilización policiaca culminó con la detención de dos personas en el municipio de Arteaga, luego de una persecución que comenzó en Saltillo y se extendió por varios puntos de la zona conurbada.

En el operativo participaron corporaciones municipales de Saltillo y Arteaga, así como el Grupo de Reacción Sureste, Policía de Acción y Reacción y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes seguían la pista de una unidad presuntamente vinculada con robos violentos en Coahuila y Nuevo León.

Los hechos se originaron en el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia 26 de Marzo, donde policías intentaron detener una camioneta Kia Sorento sin placas.

El vehículo coincidía con las características de uno relacionado con diversos delitos, incluido un robo cometido en la base de la ruta 5 al sur de la capital.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y emprendió la huida por calles de la colonia y posteriormente por distintas vialidades.

La persecución continuó hasta la carretera libre a Zacatecas y la zona industrial, finalizando en el kilómetro 235 de la carretera a México, cerca del ejido Jagüey de Ferniza, en Arteaga.

En ese punto, las autoridades lograron asegurar al conductor y a su esposa, señalada como presunta cómplice, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La menor que viajaba con ellos quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, a fin de salvaguardar su integridad.

