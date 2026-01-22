Selección mexicana inicia el año con victoria sobre Panamá

México puso fin a una racha de seis partidos sin triunfo tras vencer 1-0 a Panamá en un partido de preparación rumbo al Mundial de 2026, encuentro que se definió en tiempo de compensación con un autogol del zaguero Richard Peralta.

México rompe racha sin victoria en partido de preparación

El único tanto del encuentro cayó a los 92 minutos, cuando Peralta intentó desviar un disparo de Carlos Rodríguez, pero terminó enviando el balón a su propia portería. La anotación le dio el triunfo al conjunto dirigido por Javier Aguirre, que no ganaba desde que se coronó en la pasada edición de la Copa Oro, en agosto del año anterior.

El partido se disputó fuera de una fecha FIFA, por lo que el cuerpo técnico del Tricolor recurrió exclusivamente a jugadores de la Liga MX para integrar la convocatoria.

Con poco tiempo de preparación, Aguirre decidió iniciar el encuentro con seis de los ocho jugadores disponibles de Chivas, actual líder del torneo Clausura. Sin embargo, el planteamiento no logró generar peligro constante durante gran parte del compromiso.

Dos de los futbolistas alineados vivieron su debut con la selección mexicana: Richy Ledezma y Brian Gutiérrez, ambos nacidos en Estados Unidos, quienes aceptaron representar a México tras el llamado de la Federación Mexicana de Futbol.

Pocas opciones claras y cierre dramático

Las acciones ofensivas fueron limitadas para ambos equipos. La oportunidad más clara del encuentro se presentó hasta el minuto 76, cuando un disparo del lateral Bryan González rozó el travesaño.

En la recta final, el técnico mexicano dio ingreso al delantero de Chivas Armando González, campeón goleador del torneo Apertura. El atacante, conocido como la “Hormiga”, tuvo un remate de cabeza al minuto 89, que resultó peligroso, pero se fue desviado a tiro de esquina.

Cuando el partido parecía encaminado al empate, Jesús Gallardo desbordó por el costado izquierdo y envió un pase retrasado para Rodríguez, cuyo disparo fue desviado por Peralta para decretar el gol del triunfo.

Panamá cae por primera vez en el año

Para Panamá, el resultado representó su primera derrota del año, luego de haber empatado 1-1 ante Bolivia en su compromiso previo. Al igual que México, el conjunto canalero enfrentó el partido con ausencias importantes en su plantel.

El Tricolor continuará su gira de preparación este domingo en Santa Cruz, donde enfrentará a Bolivia, mientras que Panamá se alista para debutar en la Copa del Mundo el 16 de junio ante Ghana, dentro del Grupo L.

Comentarios