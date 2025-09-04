'Avanza NL en movilidad para futuras generaciones': Miguel Flores

Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno, celebró la llegada de 140 nuevos camiones, destacando que el gobierno avanza hacia una movilidad a la par de un estado de vanguardia como lo es Nuevo León.

Las nuevas unidades están equipadas con aire acondicionado, wifi y accesibilidad universal y son parte de la meta de incorporar 4,000 camiones este año.

“Vamos avanzando para lograr la movilidad que siempre debimos tener”, dijo Flores Serna.

Este gobierno, enfatizó, ha logrado en poco tiempo lo que no se hizo en 40 años en temas de movilidad.

“No quitaremos el dedo del renglón en materia de movilidad. Estos proyectos forman parte del legado que dejaremos a futuras generaciones y continuaremos trabajando para que Nuevo León siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, indicó el funcionario estatal.

A la par en el tema de movilidad, el secretario pidió paciencia a la ciudadanía por los trabajos en la construcción de las nuevas líneas del metro.

“Las obras que hoy se realizan transformarán la movilidad, la seguridad y la calidad de vida en todo Nuevo León.

“Más de 3,000 personas trabajan día y noche en las líneas 4 y 6 del metro, el cual será el monorriel más largo de Latinoamérica. La espera valdrá la pena”, reiteró Flores Serna.

Comentarios