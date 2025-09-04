Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_04_at_8_35_23_PM_f346552c22
Nuevo León

'Avanza NL en movilidad para futuras generaciones': Miguel Flores

El gobierno estatal incorporó 140 camiones con wifi y A/C. Se avanza en movilidad y se construyen líneas de metro que serán clave para el futuro

  • 04
  • Septiembre
    2025

Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno, celebró la llegada de 140 nuevos camiones, destacando que el gobierno avanza hacia una movilidad a la par de un estado de vanguardia como lo es Nuevo León.

Las nuevas unidades están equipadas con aire acondicionado, wifi y accesibilidad universal y son parte de la meta de incorporar 4,000 camiones este año. 

“Vamos avanzando para lograr la movilidad que siempre debimos tener”, dijo Flores Serna.

Este gobierno, enfatizó, ha logrado en poco tiempo lo que no se hizo en 40 años en temas de movilidad.

“No quitaremos el dedo del renglón en materia de movilidad. Estos proyectos forman parte del legado que dejaremos a futuras generaciones y continuaremos trabajando para que Nuevo León siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, indicó el funcionario estatal.

A la par en el tema de movilidad, el secretario pidió paciencia a la ciudadanía por los trabajos en la construcción de las nuevas líneas del metro.

“Las obras que hoy se realizan transformarán la movilidad, la seguridad y la calidad de vida en todo Nuevo León.

“Más de 3,000 personas trabajan día y noche en las líneas 4 y 6 del metro, el cual será el monorriel más largo de Latinoamérica. La espera valdrá la pena”, reiteró Flores Serna.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

perro_robot_zacatecas_b2e6397228
Presenta Zacatecas perro robot armado en nuevo C5i de seguridad
EH_UNA_FOTO_6_d08e1b0076
Caen más de 6,940 personas por 'Operación Fronteriza'
Captura_de_pantalla_2025_09_05_133255_9b21c8af63
Destacan reducción de homicidios en León, gira del Primer Informe
publicidad

Últimas Noticias

G0_H_Mbh_B_Xg_A_Ao7_Yk_6a75589779
Carambola deja al menos una decena de lesionados en Perú
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_e9f35f62a3
Reportan incendio en instalaciones de Zinc Nacional
EH_UNA_FOTO_ae8f9e2e13
Trump oficializa regreso del nombre Departamento de Guerra en EUA
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×