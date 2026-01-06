Podcast
Nuevo León

Miguel Flores llama a prevenir incendios forestales en Nuevo León

Tras un incendio en García, el secretario Miguel Flores pidió a la ciudadanía evitar prácticas de riesgo y reportar de inmediato cualquier conato

  • 06
  • Enero
    2026

El Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, hizo un llamado a la ciudadanía a prevenir incendios forestales, luego de que se registrara un siniestro en el Arroyo El Llano y el camino a Cristalosa, en el municipio de García.

El funcionario informó que el incendio fue atendido por elementos de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con la Brigada Fénix y Protección Civil municipal.

Incendio ya fue controlado

Flores Serna detalló que el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos, le confirmó que el fuego afectó aproximadamente cuatro hectáreas y que ya se encuentra completamente controlado.

“El director Erik Cavazos me informó que elementos de Protección Civil de Nuevo León, en conjunto con la Brigada Fénix y Protección Civil del municipio, atendieron un incendio forestal que afectó aproximadamente cuatro hectáreas. El fuego ya fue 100% controlado”, dijo.

Más de 340 incendios atendidos en la entidad

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, a cinco meses de haber iniciado operaciones la nueva División Ambiental, Protección Civil estatal ha atendido más de 340 incendios en distintos puntos del estado.

Tan solo durante el mes de diciembre se combatieron 75 siniestros, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad de reforzar las medidas preventivas.

Llamado a evitar prácticas de riesgo

Ante este panorama, el Secretario General de Gobierno exhortó a la población a colaborar con las autoridades, evitar la quema de basura o pastizales y reportar de inmediato cualquier conato de incendio para evitar su propagación.

Flores Serna recordó que, en su etapa como legislador, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para clasificar como delito grave la provocación de incendios.

“El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Por eso se propuso imponer sanciones más severas y aplicar todo el peso de la ley a quienes dañen nuestros ecosistemas”, afirmó.

Finalmente, el funcionario explicó que, así como se fortalecieron las acciones contra el uso de pirotecnia, también se incrementaron los recorridos de vigilancia en zonas forestales y áreas urbanas con alta incidencia de incendios, además de mantener una coordinación permanente con municipios y cuerpos de auxilio.


