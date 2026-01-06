Podcast
Internacional

Responde Colombia a amenazas de Trump con queja formal

El gobierno de Colombia presentará una queja formal ante la embajada de Estados Unidos tras declaraciones de Donald Trump que insinuaron un posible ataque

  • 06
  • Enero
    2026

El gobierno de Colombia elevará una protesta formal ante Estados Unidos luego de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, consideradas como amenazas directas contra el país sudamericano.

Así lo confirmó este martes la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio.

La canciller informó que la queja será presentada ante John McNamara, encargado de negocios de la embajada estadounidense en Bogotá, aunque evitó detallar la fecha o el formato del encuentro.

“Una ofensa al presidente es una ofensa al país”

Villavicencio calificó como inaceptables los señalamientos realizados desde Washington, luego de que Trump afirmara que no descartaba una acción militar contra Colombia y lanzara descalificaciones personales contra el presidente Gustavo Petro.

“Una ofensa al presidente es una ofensa al país”, subrayó la funcionaria, al reiterar que Colombia rechaza cualquier amenaza contra su soberanía y cualquier postura que remita a prácticas de corte colonialista.

Declaraciones que encendieron la tensión

El origen del conflicto se remonta al fin de semana, cuando Trump fue cuestionado por la prensa sobre la posibilidad de ordenar una operación militar contra Colombia.

“Me suena bien”, respondió, tras acusar a Petro de permitir el narcotráfico hacia Estados Unidos.

El mandatario colombiano reaccionó con dureza, advirtiendo que cualquier agresión contra su país tendría respuesta y recordando su pasado como integrante de un movimiento guerrillero en su juventud.

Relación bilateral, entre la tensión y la cooperación

Pese al tono del desencuentro, la canciller Villavicencio aseguró que el gobierno colombiano mantiene su disposición para fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, particularmente en materia de cooperación contra el narcotráfico.

La funcionaria se sumó así a otros miembros del gabinete que han insistido en la necesidad de mantener canales de diálogo abiertos, aun en medio de las diferencias políticas.

Narcotráfico, eje del conflicto

Petro ha rechazado de manera reiterada las acusaciones de Washington sobre una supuesta falta de acciones contra el narcotráfico.

Según el gobierno colombiano, durante su administración se han alcanzado cifras récord en incautación de cocaína y golpes a estructuras criminales.

No obstante, Estados Unidos sancionó en octubre al presidente colombiano, a miembros de su familia y a un integrante de su gabinete, bajo señalamientos de presunta participación en el comercio global de drogas.


