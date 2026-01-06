Podcast
Nuevo León

Entrega DIF NL más de 1,000 juguetes en Monterrey

Los juguetes fueron distribuidos entre niñas y niños desde los primeros meses de vida y hasta los 14 años residentes de diferentes colonias del municipio

  • 06
  • Enero
    2026

Con un recorrido por distintos puntos de la urbe regia, el DIF Nuevo León inició el año con una jornada de apoyo dirigida a la niñez, mediante la entrega de más de 1,000 juguetes en colonias consideradas prioritarias.

La actividad fue encabezada por la directora general del DIF estatal, Gloria Bazán Villarreal, quien estuvo acompañada por personal del organismo y por el coordinador técnico, Óscar Espino. 

Este martes el equipo visitó sectores como la colonia 10 de Marzo, Garza Nieto, Industrial e Independencia, donde decenas de familias se congregaron para recibir los apoyos.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 5.24.10 PM.jpeg

Los juguetes fueron distribuidos entre niñas y niños desde los primeros meses de vida y hasta los 14 años, con el propósito de atender distintas etapas del desarrollo infantil. 

De acuerdo con el DIF Nuevo León, el objetivo principal de esta iniciativa es promover el derecho de la infancia a la recreación, así como fortalecer la convivencia familiar y comunitaria en entornos donde este tipo de acciones tienen un impacto significativo.

Durante la entrega, Bazán Villarreal destacó que estas actividades permiten comenzar el año reforzando el compromiso institucional con los sectores más vulnerables de la población. 

WhatsApp Image 2026-01-06 at 5.24.11 PM.jpeg

Señaló que los juguetes no solo representan un obsequio material, sino un mensaje de cercanía y respaldo hacia las familias que habitan estas zonas de la ciudad.

“Estamos muy contentos de iniciar este año cumpliendo con el compromiso de llevar sonrisas a nuestras niñas y niños. Estos juguetes representan el cariño de toda la sociedad que se sumó a nuestra causa”, expresó la titular del organismo.

Empresas privadas, dependencias estatales y ciudadanos participaron previamente en la campaña “Regaleón 2025”, mediante la cual se recolectaron los juguetes entregados en esta ocasión.


