inter_entrevista_alberto_pelaez_e8fb87c384
Internacional

'El derecho internacional y la ONU han fracasado': Alberto Peláez

El periodista advierte sobre un inicio de año marcado por la deshumanización, la "ley de la jungla" y un cambio de paradigma impulsado por figuras como Trump

  • 15
  • Enero
    2026

En un análisis sobre la situación geopolítica actual, el periodista y experimentado corresponsal de guerra, Alberto Peláez, sentenció que el mundo ha perdido el rumbo y que las instituciones encargadas de mantener el orden global han quedado obsoletas ante el surgimiento de un nuevo y caótico orden mundial.

Para Peláez, el arranque de este 2026 es la continuación de una era "convulsa y deshumanizada" en la que, a diferencia de generaciones anteriores, la humanidad carece de un norte claro.

La crítica más severa fue dirigida hacia la Organización de las Naciones Unidas, a la que calificó como un proyecto fallido.

"Naciones Unidas es un enorme, un estrepitoso fracaso desde hace mucho tiempo", sentenció, subrayando que la transgresión constante del Estado de Derecho ha vaciado de poder a la organización.

“En este nuevo orden mundial, el derecho internacional ya no vale nada. Hemos conseguido que no valga nada y valía muy poco desde hacía mucho tiempo con Naciones Unidas. Naciones Unidas es un enorme, un estrepitoso fracaso desde hace mucho tiempo”.

Destacó que el cambio de paradigma más peligroso es el desprecio abierto por la legalidad internacional.

Citó como ejemplo las recientes posturas en Estados Unidos, mencionando a figuras como Donald Trump y Marco Rubio.

"Dijo Marco Rubio: 'A mí lo que diga Naciones Unidas me da igual'. Estaba diciendo palabras dictadas por su propio amo, que es Trump. Hoy el derecho internacional ya no vale nada", afirmó Peláez.

Según el analista, la ausencia de un marco legal respetado ha dado paso a la "ley de la jungla", donde el más fuerte toma lo que desea sin consecuencias, rompiendo el propósito fundamental de las leyes: evitar el caos.

“Entonces entras en un mundo de caos y para eso se hacen las leyes. Las leyes se hacen para cumplirlas. Y luego, además, hay muchas concomitancias en muchos países que también tienen la mano o el tentáculo de Trump, por ejemplo. Hay muchas relaciones entre Venezuela e Irán”, puntualizó.

Peláez también abordó las complejas relaciones internacionales y el papel de regímenes que, a pesar de su potencial energético, permanecen sumidos en la precariedad debido a sus sistemas ideológicos.

Señaló que tanto Venezuela como Irán poseen reservas inmensas de petróleo, pero son "inmensamente pobres" debido a modelos erráticos.

“Venezuela es el país que más petróleo produce del mundo. Irán es la tercera. Los dos son países inmensamente ricos, pero los dos son inmensamente pobres. Uno por el fracaso y el mundo errático del comunismo, que ya entendimos hace mucho tiempo que no sirve para nada”.

Advirtió que la administración estadounidense mantiene la mirada puesta en puntos críticos como Cuba y México, lo cual debería ocurrir bajo un marco legal que hoy parece fracturado.

“El Estado de Derecho sirve para no transgredir, impedirlo, porque cuando transgrede, transgrede, es el Estado de derecho”.

La entrevista completa con Alberto Peláez realizada por el periodista Luis Padua saldrá el próximo lunes en la edición impresa y digital de El Horizonte.


Comentarios

