Nuevo León

La lucha más difícil de Apolo Estrada: del ring a rehabilitación

Tras 25 años de llaves y lances, el luchador se encuentra fuera de las arenas, enfrentando el combate más personal, la batalla contra las drogas y el alcohol

  • 15
  • Enero
    2026

En el mundo de la lucha libre, Roberto Guadalupe Estrada Zúñiga, conocido como Apolo Estrada Jr., es un nombre respetado.  

Sin embargo, tras un cuarto de siglo de llaves y lances, el luchador se encuentra hoy fuera de las arenas, enfrentando el combate más personal y complejo de su existencia: la batalla contra las drogas y el alcohol. 

Apolo Jr., quien ha formado parte de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y actualmente del Grupo Internacional Revolución (IWRG) en la Arena Naucalpan, reconoce que el consumo de sustancias nubló sus metas profesionales. Durante 15 años, la cocaína, la marihuana y el alcohol fueron sus rivales silenciosos. 

“Nos ganó un poco la adicción y optamos por venir a este centro a recuperarnos. No fue por voluntad propia; fue gracias al apoyo de un amigo, de mi madre y de mi esposa, quienes tomaron la decisión por mí”, confiesa Estrada con honestidad. 

El luchador admite sentir que le falló al deporte que le ha dado el sustento durante toda su vida, una disciplina a la que se ha entregado desde que tiene memoria. 

A pesar de la distancia física, el pensamiento de Apolo Jr. está anclado en sus cuatro hijos.  

"Los extraño mucho; son el todo en mi vida y hablar de ellos es lo que más me duele", expresa mientras cumple su proceso en el Centro Guerreros de Luz. 

Hoy, el gladiador ya no busca el aplauso inmediato, sino la estabilidad a largo plazo. Sus días transcurren apoyando en el área de cocina y compartiendo sus conocimientos, pues planea impartir clases de lucha libre a sus compañeros del centro como parte de su terapia. 

También ha decidido extender su estancia un par de meses más para reforzar su recuperación y asegurar que, al salir, no volverá a poner su vida en juego. 

La meta de Apolo Estrada Jr. es clara: reiniciar su vida deportiva y personal, terminando los propósitos que quedaron pendientes en el ring.  

“Pensamos reiniciar de nueva cuenta, pues lo que es mi vida, el deporte, la lucha libre, terminar todos los propósitos y metas”, señaló. 

Con el apoyo de su familia y la disciplina que la lucha le enseñó, el "Junior" se prepara para el relevo más importante de su carrera: el regreso a la libertad y a la salud.


