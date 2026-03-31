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Nuevo León

Defiende Waldo Fernández al T-MEC ante presiones de EUA

El senador de Morena alertó que las sanciones romperían las cadenas productivas y afectarían a la competitividad de Norteamérica

  • 31
  • Marzo
    2026

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, fijó una postura firme en defensa de la soberanía económica de México y la estabilidad del T-MEC, tras las recientes presiones ejercidas por legisladores estadounidenses para sancionar la producción de maquinaria agrícola y de construcción en territorio mexicano.

En su calidad de presidente de la Comisión de Seguimiento a la Revisión e Implementación del T-MEC en el Senado de la República, Fernández calificó como "peligrosas" las intenciones de los senadores Tammy Baldwin y Bernie Moreno, quienes han solicitado al Departamento de Comercio de EUA actuar contra empresas con operaciones en México.

Riesgo para la competitividad regional

El legislador regiomontano advirtió que intentar "castigar" la integración productiva entre ambas naciones no solo distorsiona la realidad del mercado, sino que debilita a Norteamérica frente a competidores globales.

“La relación entre México, Estados Unidos y Canadá no puede tratarse con visión de castigo ni con intereses políticos de corto plazo. El T-MEC existe para fortalecer a Norteamérica como bloque, no para debilitarla por presiones que rompen cadenas productivas construidas durante años”, afirmó el senador.

Fernández subrayó que señalar a México como una amenaza para el empleo estadounidense es un error estratégico.

Explicó que la producción compartida es lo que ha permitido que las empresas de la región se mantengan competitivas ante gigantes emergentes de otros continentes.

“El T-MEC no es una competencia destructiva entre países socios. Es una herramienta legal, económica y estratégica para proteger el empleo, atraer inversión y darle certidumbre a una región que compite con gigantes globales. Romper esa lógica sería un error que terminaría afectando a todos”, sostuvo.

De concretarse medidas restrictivas, el senador advirtió sobre tres consecuencias críticas

  • Pérdida de certidumbre jurídica para las inversiones actuales y futuras.
  • Aumento de costos en sectores estratégicos como la agricultura y la infraestructura.
  • Afectación directa a los consumidores y productores de los propios Estados Unidos.

Finalmente, Waldo Fernández hizo un llamado a sus homólogos en Norteamérica para blindar el tratado comercial y evitar decisiones que fragmenten una alianza que ha demostrado ser clave para el desarrollo regional.

“Cuando se ataca la integración productiva, no solo se pone en riesgo una planta o una inversión; se pone en riesgo la competitividad de toda la región. Castigar a México también termina afectando a consumidores, productores y empresas de Estados Unidos”, puntualizó.

Reafirmó que la protección de la inversión es una responsabilidad compartida que no debe verse empañada por retórica electoral o proteccionista.

“La creación de empleos y la protección de la inversión son responsabilidades compartidas. Nuestro deber es defender un tratado que le ha dado fortaleza a Norteamérica, no ceder ante presiones que buscan dividir lo que hoy nos hace más competitivos frente al mundo”, concluyó.


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