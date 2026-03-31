Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_8766_a5004dd3ff
Nuevo León

Refuerza Escobedo coordinación metropolitana con primer biatlón

Elementos de Seguridad Ciudadana de Escobedo, Guardia Nacional y la Fiscalía participaron en pruebas tácticas para fortalecer coordinación y respuesta operativa

  • 31
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo concluyó con éxito el Primer Biatlón “Bicentenario Mariano Escobedo”, un ejercicio táctico que reunió a fuerzas de los tres niveles de Gobierno.

Tras jornadas de intensa competencia durante el fin de semana, este martes se llevó a cabo la ceremonia de premiación, encabezada por Felipe Canales, Secretario del Ayuntamiento, y Marco Antonio Zavala, Secretario de Seguridad Ciudadana.

“Ustedes estuvieron ante un ejercicio que puso a prueba algo sumamente importante en toda institución de seguridad: la capacidad de responder, la disciplina para actuar y la preparación para cumplir con el deber”, expresó Canales.

IMG_8747.JPG

La destreza y preparación de los elementos locales quedó de manifiesto al obtener los máximos honores de la competencia. El cuadro de honor quedó integrado de la siguiente manera:

  • Primer Lugar: Grupo TOP de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo.
  • Segundo Lugar: Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
  • Tercer Lugar: Guardia Nacional.

El biatlón contó con la participación de 33 oficiales de agrupamientos élite y de proximidad.

Los participantes enfrentaron pruebas físicas de carrera combinadas con ejercicios de precisión y manejo de armas de fuego a distancias de 10 y 20 metros.

Las sedes de las pruebas fueron las instalaciones del Campo de Tiro Real, reconocido como uno de los más modernos del área metropolitana, donde se evaluó no solo la puntería, sino la disciplina para actuar bajo presión y la capacidad de reacción ante situaciones críticas.

IMG_8628.JPG

Más allá de la competencia deportiva, el evento sirvió como plataforma para impulsar la colaboración efectiva entre instituciones.

En el ejercicio participaron elementos de Guardia Nacional, Fuerza Civil y Fiscalía General del Estado.

Policías municipales como Monterrey, Santa Catarina, Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro y Pesquería.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_bloqueos_agricultores_2ae2ddefcb
Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores
inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
caida_piedras_de9c6346b6
Cierran paso de Linares a Iturbide y Galeana por deslave
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_3_13941398a9
Tigres rescata empate vs Chivas previo al Clásico Regio
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_56_AM_29a6b4c3e0
Localizan cuerpo de hombre extraviado en presa El Cuchillo
nl_samuel_japon_bc7f10dbcc
Refuerza NL lazos con Japón en encuentro con la Princesa Takamado
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×