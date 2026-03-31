Fortalece Juárez seguridad con 35 nuevas patrullas

Como parte de la estrategia para consolidar el orden y la paz en el municipio, la alcaldesa Mónica Oyervides Acosta encabezó la entrega de 35 nuevas unidades operativas para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, alcanzando un hito histórico de más de un centenar de patrullas integradas durante la administración.

El evento contó con el respaldo de autoridades estatales y federales, destacando la presencia de Gerardo Escamilla Vargas, secretario de Seguridad del Estado; Félix Arratia Cruz, coordinador del Gabinete de Igualdad; y el coronel de la Guardia Nacional, Marciano Carlos López Martínez.

Durante su mensaje, la presidenta municipal subrayó que la seguridad ha pasado de ser una carencia a una prioridad absoluta. El Comisario General, Mauricio Gaviña Mendieta, recordó que al inicio de la gestión la capacidad operativa era crítica, contando con apenas 9 patrullas, contraste que hoy permite una cobertura territorial real y una respuesta inmediata ante emergencias.

“Damos un paso más con la entrega de 35 nuevas patrullas que ayudarán a que las y los policías de Juárez puedan estar a la orden”, enfatizó Oyervides Acosta.

La alcaldesa destacó que los esfuerzos se ven reflejados en las cifras oficiales; actualmente, Juárez se posiciona como el segundo municipio más seguro de Nuevo León, de acuerdo con el semáforo delictivo de la Fiscalía General de Justicia.

Por su parte, Gerardo Escamilla Vargas reconoció el liderazgo del gobierno municipal, señalando que los resultados en Juárez se sostienen bajo dos pilares: equipamiento de vanguardia para ampliar el patrullaje y la sinergia efectiva entre el municipio, el estado y la federación.

Compromiso con la proximidad

Con la incorporación de este nuevo lote de vehículos, la corporación busca reducir aún más los tiempos de atención y fortalecer la confianza ciudadana mediante operativos de vigilancia preventiva en todas las colonias del municipio.

La administración reafirmó que no se bajará la guardia en la profesionalización de la fuerza policial, consolidando a Juárez como un referente de estrategia y resultados en materia de protección civil y orden público.

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