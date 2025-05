Busca Claudia Patena justicia rápida y efectiva en Nuevo León

El sistema judicial en México aún tiene deudas con la ciudadanía, especialmente con quienes no pueden pagar un abogado, así lo asegura Claudia Judith Patena Puente, candidata a magistrada civil del Cuarto Circuito, en Nuevo León.

Con tres décadas de experiencia dentro del Poder Judicial, Patena busca que la justicia sea accesible, rápida y efectiva para todos. Asegura que una sentencia que tarda demasiado, aunque sea favorable, también le falla a quien la espera.

“El tema del rezago es un tema nacional, es un problema que se tiene y hace que la justicia no llegue cuando la necesitas y aunque te den la razón, si no llega oportunamente, ya no es un beneficio.

“Tenemos que estar preparados y poder darles a los ciudadanos las facilidades que necesitan para poder obtener justicia real”, dijo Patena.

La candidata también pidió a los ciudadanos a confiar en el proceso de estas elecciones, ya que ella ha podido constatar que los mejores perfiles son los que llegaron a las boletas.

“Cuando yo me inscribí y a la hora que veo que sí estaban haciendo las preguntas difíciles me dio mucho gusto, porque entonces yo vi que era en serio, ahorita se cambiará la mitad del Poder Judicial y la otra en el 2027, por eso estoy invitando a todos que salgan a votar".

Ella aparecerá en la boleta del distrito judicial 1 de Nuevo León, la cual es la de Magistradas y Magistrados de Circuito y su número es el #10, el cual, si quieres votar por ella, deberás colocar en la casilla correspondiente en dicha boleta.

Las elecciones para renovar el Poder Judicial serán el próximo domingo 1 de junio, en donde todos los ciudadanos mexicanos con una credencial para votar vigente deberán participar.

Este es el plan de Claudia Judith Patena Puente en caso de llegar al alto cargo al que aspira en el Poder Judicial Federal

- Hacer que los jueces de distrito y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación reconozcan que históricamente le ha quedado a deber a la ciudadanía a fin de que a esta no sólo accedan quienes tienen para pagar un buen abogado sino todos los mexicanos

- Implementar un sistema de justicia más eficiente y eficaz que proporcione una resolución de los problemas legales en menos tiempo ya que al tardarse tanto, aún y cuando se obtenga una sentencia favorable, ya no es en beneficio de los ciudadanos.

- Concientizar a todos los servidores públicos, en que la función jurisdiccional es un gran compromiso con la ciudadanía, de dar un servicio de excelencia, de manera oportuna y con un estándar superior, para lo cual es necesaria la preparación constante sin excepción, para la conservación del empleo.

