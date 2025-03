Busca Mauricio retirar ‘chocones’ ¡en toda la urbe regia!

Tras encaminarse a ser el primer municipio en quitar a los “chocones” de la vía pública sin tener que esperar al seguro, lo cual, según expertos, mejorará “tremendamente” la movilidad, ahora el siguiente paso que quiere dar el municipio de San Pedro es asegurarse de que eso ocurra en toda la urbe regia.

El alcalde de ese municipio, Mauricio Fernández Garza, le dijo a El Horizonte que la propuesta de quitar a los autos que chocan sin gravedad y se quedan en la vía pública a esperar el ajustador, la promoverá en el seno de la Asociación Metropolitana de Alcaldes, actualmente encabezada por el alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.

Actualmente, todos los municipios han mostrado voluntad en aprobar esa reforma e incluso algunos van más adelantados que otros, como es el caso del mismo San Pedro y Monterrey, pero Fernández señaló que es primordial la homologación del reglamento en todos los municipios conurbados para que exista un solo criterio.

“Sí (promoveremos la homologación), todo lo que sea metropolitano que nos pongamos de acuerdo, vale la pena promoverlo, si son buenas ideas".

“Es propuesta de San Pedro y creo que la han aceptado de buena gana en toda la zona metropolitana porque, en realidad, cuando hay un choque pequeño, pues lo importante es tratar de mover los vehículos cuanto antes porque causan una molestia enorme al tráfico”, dijo Fernández Garza.

Según regidores de San Pedro, como el panista Eugenio Roux, promotor de la reforma, esto implicaría que en los reglamentos de tránsito de la zona conurbada se exprese exactamente lo mismo para que no haya lugar a interpretaciones, de si quitar o no los autos cuando un choque no implique gravedad.

La homologación implicaría que se establezca que, con tener material como videos o fotos, ya sea de los mismos automovilistas o de los sistemas de videograbación de los municipios, las aseguradoras paguen los daños.

Según datos del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial de Nuevo León, el 30% de los choques en el estado son por alcance y no implican gravedad, como, por ejemplo, el que haya personas lesionadas, conductores intoxicados ni daños al patrimonio municipal.

Sin embargo, expertos sostienen que, al tardarse hasta hora y media en ser retirados porque los conductores esperan a que llegue el tránsito o los ajustadores de seguros, ocasionan un grave daño a la vialidad.

El Horizonte publicó el pasado viernes que, por fin, en abril próximo, San Pedro retirará a los “chocones” de sus calles, pues para entonces se proyecta aprobar la reforma, cuya consulta pública concluyó el pasado 12 de marzo.

El pasado 7 de marzo, también se dio a conocer que todos los municipios han manifestado disposición a sí entrarle al tema.

Fernández Garza dijo que, aunque cada municipio tiene sus particularidades en materia de velocidades, sí es posible alcanzar una uniformidad en esta materia.

“Hay muchas cosas en vialidad y en velocidades y yo creo que es un buen tema, yo creo que habría que hacer mucho trabajo para llegar a una homologación porque hay gentes que tienen, por decirte, 20 kilómetros por hora (km/h) en circulación, pero hay otros que están a 60".

“Entonces, no hay un criterio muy claro de por qué 60 y no 50 y no 40 y no 30 y no 20, no hay alguna una muy clara idea de velocidades, pero, bueno, te digo, pues habría muchísimos temas que tratar para llegar a eso”, señaló.

Estas acciones contra los “chocones” surgen a raíz de que El Horizonte evidenció el daño que ocasionan a la movilidad de la urbe regia.

El 30 de agosto, se dio a conocer que la zona metropolitana de Monterrey lidera a nivel nacional la cantidad de choques y que lo peor de todo es que estos dañan la movilidad porque tardan hasta hora y media en ser retirados cuando a veces no implican gravedad.

El 9 de septiembre, El Horizonte evidenció que el 30% del total de choques son por alcance, es decir, leves, y aun así los autos se quedan en medio de los carriles provocando largas filas de autos.

El día 20 de septiembre, se informó que los choques contribuían a que en la urbe regia se perdieran al año $13,000 millones de pesos en productividad, pues 1 de cada 3 empleados llegaba tarde al trabajo debido a los efectos de estos percances.

El 14 de noviembre, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, dijo a El Horizonte que, en su calidad de presidente de la Asociación de Alcaldes Metropolitanos, promovería las reformas que ya están en curso.

NL sería el segundo estado del país

Nuevo León se encamina a ser la segunda entidad de México en que algunos de sus municipios incorporan una normativa al reglamento de tránsito para retirar los estorbosos choques por alcance de la vialidad.

La primera entidad fue la Ciudad de México, pues el 18 de mayo de 2023, facultó a los uniformados para recabar la información necesaria para deslindar responsabilidades en un choque, pero luego de que estos ya se quitaron de en medio de la calle si no hay gravedad.

En el reglamento de la CDMX se integró la modificación al Artículo 54 que establece que los automóviles involucrados en un “choque laminero” deben ser movidos del punto de colisión, en caso de no registrar lesionados, que no haya daños a la vía pública y que no estén bajo el influjo del alcohol u otra sustancia.

“Es importante señalar que los vehículos sí podrán ser movidos del punto de colisión cuando no haya lesionados; solo se presenten daños materiales en las unidades; no haya conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia y no haya daños en la vía pública”, contempló la reforma.

Ccontra 'chocones' de toda la ciudad

San Pedro ahora promoverá la homologación del reglamento de tránsito para que la ordenanza de quitar a los chocones de la vía pública quede uniformada y así beneficiar a la movilidad.

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, va contra los chocones en toda la urbe regia mediante la homologación del reglamento de tránsito en este apartado.

La propuesta será llevada a la Asociación Metropolitana de Alcaldes para que luego inicien mesas de análisis en los cabildos.

Actualmente, todos los municipios ya están abordando el tema, pero por separado, sin coordinación para establecer el mismo ordenamiento.

Se busca que el 30% de los choques sea retirado por los mismos conductores sin tener que esperar a un agente de tránsito o ajustador para así beneficiar la movilidad.

Sigue estos y más contenidos exclusivos completamente gratis en nuestros servicios digitales de noticias por:

WhatsApp - Únete aquí

Newsletter - Suscríbete aquí

Comentarios